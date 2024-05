Victoria Blaquier lanzó su último libro y posa para CARAS embarazada de su primer hijo

Victoria Blaquier describe a sus relatos como muy sinceros. Con el personaje de sus novelas (con fuerte características autobiográficas), la gente se encariña y empatiza. “Lo que escribo expresa una humanidad profunda, así que no importa si quien lo lee no tiene nada que ver con mi mundo”, afirma la nieta de Pedro Carlos Blaquier (hermano de Carlos Pedro Blaquier, fundador de un conglomerado de negocios tras haber hecho del ingenio azucarero Ledesma un imperio).

Victoria Blaquier, en exclusiva para CARAS.



Licenciada en Gestión e Historia de las Artes Visuales por la Universidad del Salvador, a Victoria Blaquier la llamaban “la Lady” en el secundario del exclusivo colegio escocés San Andrés, de Olivos. Y es así como se llama el personaje que relata sus vivencias en su primera novela, “Una Lady en Patagonia”; y en la segunda y más reciente, “Una Lady en Sídney” (Penguin Random House). La tercera novela que completará la trilogía se publicará el año próximo.

Las fotos de Victoria Blaquier a punto de dar a luz



Ahora posa para CARAS con una súper panza, a punto de dar a luz a su primer hijo. Las fotos son tomadas en la Fundación Larivière, el único museo en la Argentina destinado específicamente a la fotografía latinoamericana.

“Es de mi tío, Jean-Louis Larivière. La presidenta de la Fundacion es mi madre, Felisa Larivière de Blaquier, y la Directora Ejecutiva es Clarisa Rueda”, agrega Victoria, quien en una etapa de su vida renunció a su trabajo en una prestigiosa casa de subastas de arte y armó la valija para postularse como guía en excursiones de montaña en un hotel cerca del Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la región de la Antártida chilena y Magallanes.

Victoria espera a su primer hijo.

“Dejé todo y me fui. Tener una red de apoyo y contención como es mi familia, me ayudó a hacerlo. Por supuesto que todos estamos muy influenciados por nuestro contexto familiar. Pero también es como que al estar con gente de otras culturas, uno descubre la cantidad de opciones, colores y fórmulas que hay para armar la vida. No es que solo hay un caminito o un carril, sino un montón de variedades”, confiesa tras admitir que viajar tanto, y vivir en Sidney y París, la ayudó a salir de la zona de confort que le ofrecía pertenecer a una de las familias más tradicionales de la Argentina.

VICTORIA BLAQUIER

“Salir de mis circuitos habituales me hizo cambiar la mirada del mundo. Y escribir es una forma de canalizar todo lo que aprendí: lo bueno, lo feliz, lo doloroso… Eso sale en los libros. Mis novelas son muy humanas, hablan de los miedos, de los sueños, de las tinieblas. Y la idea es que el lector se sienta menos solo”, dice y cuenta que no es casual que una astróloga haya descubierto en su carta natal que la rige la estrella de cinco puntas, que es la misma que tenía Julio Verne, el escritor que inmortalizó sus gloriosas travesías.

Victoria Blaquier

Escribir, para Victoria Blaquier, es plantear dudas como: ¿Voy o no voy?, ¿Me animo o no me animo?, ¿Cómo le cuento tal cosa a mi familia? “Es algo que nos pasa a todas las personas. Mucha gente me dice que leer mis novelas es como sentarse a charlar con una amiga durante horas. Y se matan de la risa, y disfrutan de los viaje, porque describo mucho la magia de los lugares”, comenta.

Victoria sabe todo lo que la ayudó la escritura: “Escribo para entender qué pasó en mi vida y porqué. Es una forma de terapia, de conocerme y encontrarme. Y hallar mi camino. Hace muchos años me di cuenta de que mi propósito era escribir, conectarme y entretener con mis historias de vida. Agradezco al Universo haber encontrado la escritura porque es muy sanadora”.



Y más allá de que sea una Blaquier, con todo lo que ello implica, Victoria agradece sus descubrimientos. “Al viajar tanto descubrí que todos en esencia somos mucho más parecidos de lo que creemos. Tenemos miedos a cosas parecidas y atravesamos batallas personales similares. Descubrí que uno tiene el poder de crear su propio destino. No importa de donde venís, vos tenés la oportunidad de elegir hacia dónde vas”, concluye.

@fabicataldo_

Fotos: Pablo Cuarterolo