Victoria Vanucci se instaló en los Estados Unidos y allí se animó a construir una nueva vida. Los escándalos con su ex, Matías Garfunkel en donde se la vio cazando animales en peligro de extinción marcó un antes y después en su vida. La modelo cambió radicalmente y adquirió una filosofía más terrenal con la que busca proteger a los seres vivos y la tierra.

Alejada de toda polémica, Victoria Vanucci inauguró un restaurante sustentable en la ciudad de San Diego, también en el estado de California, en donde mostró los primeros signos de cambio concretos en cuanto a su compromiso por el medio ambiente.

“Creo que el concepto ayudó mucho, pero la industria de los restaurantes es muy competitiva. Tienes que estar al tanto de todo y tienes que estar allí todo el tiempo. Si no, el equipo no está funcionando de la misma manera”, dijo por ese entonces.

“Creo que como líder de cualquier industria en particular, una debe escuchar a sus empleados. Ellos tienen sus propias ideas, y esto es un equipo. Me siento orgullosa de eso, porque al principio me costó mucho lograrlo. Y fallé mucho, pero creo que en este momento estoy en el momento [donde] puedo decir que este equipo es mi familia”, aseguró Victoria Vanucci.

Sin embargo, la ex modelo volvió a ser noticia ya que se sumó a la plataforma Airbnb con el objetivo de ofrecerse como chef y brindarle una novedosa experiencia a los turistas que visitan Los Ángeles.

Esta aplicación tiene el objetivo de ayudar a los turistas a encontrar alojamientos, comida y diferentes actividades mientras se encuentran viajando por el mundo.

La experiencia de Victoria Vanucci tiene un valor que va de los 162 a los 180 dólares. Además, ofrece un descuento del 20 por ciento a grupos de cuatro o cinco comensales y del 30 por ciento para más de seis personas.

Victoria Vanucci en Estados Unidos: Es chef privada y ofrece una experiencia única

“Llegaré 90 minutos antes de la hora de su cena preferida para comenzar a trabajar mi magia. ¡No llegaré con las manos vacías! No, no, me presentaré en tu puerta equipado con todos los ingredientes necesarios para preparar tu comida. ¡Siéntete libre de ponerte el delantal y cocinar algunos de los platos conmigo!”, se puede leer en el mensaje de ofrecimiento de Victoria Vanucci.

“Estoy ansiosa por compartir con ustedes los secretos detrás de mis recetas y los tesoros escondidos locales de Los Ángeles. ¿No estás de humor? Pues entonces túmbate, relájate, disfruta de unos aperitivos y deja que mi equipo y yo nos ocupemos de ti. Coma, comparta, beba, ría y explore la escena gastronómica de Los Ángeles desde su propia mesa. Ah, y no te preocupes por ordenar, ¡todo quedará impecable para que sigas disfrutando!”, detalla en el anuncio.