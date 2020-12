Picante teoría sobre la nueva vida de Victoria Vanucci

Victoria Vanucci decidió cambiar radicalmente su vida tras el escándalo que protagonizó con su ex marido Matías Garfunkel.

Después de las polémicas fotos que la mostraban acompañando al empresario cazando animales en África, la modelo se sometió a una radical transformación y abrió su propio restaurante vegano en San Diego, California.

"Cuando me vi en esas fotos, me di cuenta de que era hora de un cambio serio. Cometí mis equivocaciones en el camino, incluidas elecciones de las que no estoy orgullosa porque ignoraba la realidad de lo que está ocurriendo con la Tierra”, dijo la ex tenista para Mágazine Locale, una revista de California.

"Esta es la misma Victoria que cazaba animales con el marido y le hacía fuck you a Amalia Granata", tiró Yanina Latorre en relación al momento en el que se casó con el "Ogro" Fabbiani, ex de la diputada.

En su restó, Vanucci apuesta a la fusión de comida argentina y peruana con productos orgánicos. También, existe un espacio dedicado a los niños donde ella misma entrega algunas semillas para que puedan armar su propia huerta en casa.

“Pachamama está para proporcionar alimentos saludables, hechos con amor y respeto por cada ingrediente y cuidando el viaje que los lleva de la granja a la mesa, comenzando con el suelo en el que se los cosecha”, dijo la modelo.

El sitio también fue reconocido por el gobernador de California, Gavin Newsom, debido a su importante labor en pandemia ayudó a instituciones públicas, enfermos de coronavirus y al personal sanitario durante la Emergencia mundial.