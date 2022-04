Instagram

Victoria Vanucci tiene ahora una nueva vida como chef. La famosa habló con Ángel de Brito en una entrevista exclusiva. En conversación con LAM, contó detalles de su vida personal y reveló información sobre su actual presente laboral con famosos de talla mundial.

Desde que se radicó en Estados Unidos, Victoria Vanucci decidió armar su propio negocio. Como empresaria en el mundo gastronómico, Victoria decidió emprender nuevos rumbos y con heladera en mano, ofrecer a las estrellas de Hollywood su servicio completo de cocina.

Victoria Vanucci se refirió al servicio exclusivo que le brinda a las Kardashian.

Ángel de Brito le preguntó por detalles de su trabajo con las Kardashian, pero la cocinera se mantuvo fiel a la privacidad de sus clientes y solo comentó lo siguiente: “Soy muy reservada con mis clientes porque protejo mi trabajo. Imaginate que es de lo que vivo”, comentó muy seria, la cocinera.

“Cuando cierro Pachamama en San Diego, me enfoco en Los Ángeles. Estoy tratando de ser muy cautelosa, de tomarme las cosas muy tranquila y mejorar como chef”, expresó Vanucci y agregó, “Tengo una mini heladera. Me voy con mi mini heladera a la casa de los clientes”.

“Tengo clientes muy, muy importantes. Vivo de eso y vivo feliz así”. Victoria ofrece todo el servicio completo, desde llevar la comida para preparar los alimentos, hacer los platos, servirlos hasta dejar la cocina impecable al finalizar su trabajo.

Victoria Vanucci habló sobres su depresión

La cocinera habló con Ángel de Brito y le explicó que pasó más de tres años en tratamiento, tratando de vencer la depresión. “No me podía abrir con nadie. Apenas llegué a Estados Unidos me decaí como nunca en mi vida. Toqué el fondo máximo. Me hice cenizas”, remarcó.

El hecho de haber tenido que abandonar el país de la noche a la mañana, a un país nuevo, donde no tiene amigos ni familia, fue muy duro para Vanucci. “Yo no sabía lo que era la depresión”.

“No entendía el propósito de respirar. no tenía más ganas de estar. No le encontraba sentido a nada, esa es la verdad. Lo único que me mantenía respirando eran mis hijos. Siempre traté de mantener la compostura delante de los chicos”, relató Victoria Vanucci.