Coti Romero y Julieta Poggio son dos de las participantes que más se destacaron en la pasada edición de Gran Hermano. Luego de haber salido del programa, ambas continuaron su carrera en los medios en las redes sociales y ahora parecen estar enfrentadas en una fuerte competencia.

Según adelantó Santiago Sposato, las influencers estarían en una guerra fría que involucra el mundo de los canjes y la publicidad, que se ha convertido en el mayor ingreso de los creadores de contenido en redes sociales.

Según el periodista, Poggio estaría intentando boicotear la carrera de Coti, quien cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores en la red social de la camarita y habría advertido a las marcas para que no trabajen junto a ella. Lo curioso es que Romero anticipó esta situación tiempo atrás con un video premonitorio.

Cómo es la situación entre Coti Romero y Julieta Poggio

“Hay un tema que es mucho más feo con respecto a Poggio que es lo que está pasando con varias marcas que llaman para trabajar a Coti Romero. Tengo individualizadas cuatro marcas, que no las voy a nombrar, que si trabajaban con Coti no trabajaban más con Juli, además de estilistas y maquilladores”, explicó Sposato. Y especificó que se trata de un pedido expreso de Poggio: "Ella no quiere que marcas que trabajen con ella trabajen con Coti Romero".

Así fue que se reflotó un video de Coti Romero cantando el nuevo hit de María Becerra, "Primer aviso", y habría hecho referencia a Julieta Poggio: “Decime qué se siente que me mandes a bajar de todos los festivales, pero me llamen igual. No me extraña de ustedes ese boicot barato. Si los tengo pisado’ hace rato”, expresa la letra.