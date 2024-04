Julieta Poggio fue la invitada especial en +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri y transmitido en Caras TV. Durante la íntima entrevista, la actriz habló sobre el buen momento personal que atraviesa, el lado B de la fama. Acerca de esto último compartió un detalle peculiar: tiene un sexto sentido.

Antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, Julieta ya se encontraba en la escena del espectáculo como actriz y bailarina. Sin embargo, sus cinco meses en el programa la volvieron aún más popular, logró quedarse hasta el último día en la Casa y alcanzó el tercer lugar en la final del reality. Este paso le permitió cumplir el sueño por el que había luchado desde joven: estar en los medios. Como resultado de su trabajo, en la actualidad tiene una variada oferta laboral y se ha posicionado como una de las promesas del espectáculo argentino.

Debido a su creciente popularidad y el aumento de sus seguidores en redes sociales, su vida privada se ha convertido constantemente en tema de conversación.

Julieta Poggio en +Caras

Por eso, la ex Gran Hermano habló con Héctor Maugeri sobre el lado negativo de la exposición mediática. Especialmente acerca de las críticas y noticias falsas que circularon sobre ella que la llevaron a vivir momentos difíciles en lo emocional. Sin embargo, paradójicamente, superar esas adversidades le permitió crecer personalmente.

Julieta Poggio contó que tiene un sexto sentido

Frente a la consulta del conductor de +Caras, expresó: “Del dolor aprendí a valorar a mi familia y amigos”. Sin embargo, hizo una distinción entre aquellos que "siempre estuvieron" y los nuevos "amigos" que aparecen en el camino y que solo están presentes en ciertas circunstancias.

Juli Poggio durante la entrevista destacó el apoyo incondicional de su familia

En ese momento, Julieta compartió: “Yo tengo un sexto sentido, percibo la vibra de las personas y de los lugares. Es algo que no me falla, conozco una persona y ya siento su vibra”. Además, agregó: “Si me das mala vibra conmigo no vas a tener cabida, pero si me caíste bien ya está voy a darte todo de mí porque soy muy generosa y no espero nada a cambio”.

MDP