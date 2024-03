Julieta Poggio está atravesando un complicado momento de salud. Lo cierto es que la exparticipante de Gran Hermano se ha vuelto una auténtica figura de la farándula argentina, que no solo es famosa en redes sociales sino también en la televisión, en las fiestas más importantes de la ciudad de Buenos Aires y se codea con lo más granado del ambiente.

Así, Poggio está involucrada en obras de teatro, programas de televisión, ya que forma parte del panel de Gran Hermano, además es modelo para diferentes marcas y trabaja haciendo publicidad a través de su perfil de Instagram en la que cuenta con más de 3 millones de seguidores.

Con tantas responsabilidades, la influencer tuvo que poner un stop y escuchar a su cuerpo. Fue a través de sus historias que informó sobre su estado de salud y explicó las ausencias que tuvo en los medios los últimos días.

¿Qué le pasó a Julieta Poggio?

"Me reporto desde la cama porque hoy no pude ir a la gala de Gran Hermano, sigo enferma y a veces el cuerpo pide parar un poco, aunque la cabeza no. Me dormí toda la tarde así que recargando para mañana poder seguir metiéndole con todo", explicó en historias alrededor de las 22 hs. del día de ayer.

Sobre su cuadro de salud, Julieta Poggio especificó previamente: "Me siento súper mal. Estoy intoxicada, creo que comí comida que había en mi heladera que se había contagiado de hongos. Tengan mucho cuidado siempre".