VIDEO | Mariano Martínez despidió el año realizando un deporte extremo

Mariano Martínez despidió el 2020 de una manera especial. El actor decidió decirle chau a un año para el olvido y se tiró de un paracaídas para finalizar bien arriba.

El ex de Lali Espósito compartió imágenes del especial momento y mostró que tuvo la compañía de Matías Di Chiara, actual pareja de su ex esposa Juliana Giambroni.

"Este finde viví una de las experiencias más movilizadoras de mi vida. 230km de caída libre durante 45” sin dudas (no me favorece ) jaj además , es increíble ,apasiónate, te deslumbra e impacta en lo más profundo. Cada vez que alguien me preguntaba que súper poder me gustaría tener, casi siempre elegí poder volar. Y el sábado lo experimenté", expresó el intérprete.

La publicación, que muestra detalles de la odisea, generó la reacción de su última pareja, Camila Cavallo quien respondió al post con varios emojis sonrientes.

Una año de separación y amor

A pesar de haber terminado su relación con Cavallo, Mariano Martínez fue vinculado a María Fernández, una reconocida influencer española.

Aunque no hay indicios de que la pareja mantiene un relación consolidada, la publicación de la instagramer acrecentó los rumores. La morocha le dedicó un emotivo post al actor para su cumpleaños, el pasado 5 de diciembre.

"Feliz cumpleaños @marianom78. De mis fotos favoritas. Gracias por llegar, por quedarte y por estar", expresó la influencer en las historias de su cuenta de Instagram con la fotografía que confirmaría que ambos comparten algo más que una amistad.