La China Suárez sabe que las redes sociales la usan para hacer comparaciones y tendencias virales. En esta ocasión, un video que se hizo popular en TikTok desató una ola de comentarios y especulaciones. El video en cuestión compara a la actriz y modelo argentina con la actual novia de Rusherking, Mar Lucas.

La China Suárez

En el video viralizado, se afirma que la China Suárez se disfrazó de Mar Lucas. La elección de la vestimenta de Eugenia se basa en varios elementos que demuestran similitudes entre ambas artistas. En primer lugar, el look elegido tiene una característica muy distintiva de Mar Lucas, que es conocida por peinarse con una “media cola” y, además, eligió un look total pink al optar por un vestido rosa y mangas, otro accesorio icónico de la española. Según el Tik Tok, la China Suárez se habría inspirado en este look para el cumpleaños de Emilia Mernes.

El video viral que compara a la China Suárez con Mar Lucas

Además del peinado, es de público conocimiento que ambas mujeres se asemejan en la parte de su cara. Los comentarios del video destacan ciertos rasgos que habitualmente hacen que se hable del parecido físico entre La China Suárez y Mar Lucas.

“Mar Lucas es la versión más joven de la China, es muy parecida”, “O mar Lucas se disfrazó de la China Suárez?” y “A nadie le parece raro que la nueva novia de Rusher sea igual a la China?”, fueron algunos de los comentarios que surgieron a raíz del video.

El look de la China Suárez

La China Suárez y Mar Lucas suelen ser comparadas, no sólo por su semejanzas físicas, sino que porque las dos estuvieron en pareja con el cantante oriundo de Santiago Del Estero, Rusherking. Además de vestir el look viralizado, la China también se disfrazó junto a sus hijos en Halloween y se vistieron como personajes de terror.

