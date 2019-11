Viral y emocionante: La publicación de Nico Vázquez que revolucionó a todos

View this post on Instagram

(Deslizá para entender la historia). Fue así, un día los vimos a ellos desayunando con ese ventanal y realmente la imagen era de cuadro. Entonces les pregunté si podía tomarles una foto, accedieron amorosos y nos contaron que eran de inglaterra y que estaban cumpliendo 50 años juntos. Les pasé la foto y me dijeron que la iban a imprimir. Al otro día nosotros desayunamos en ese mismo ventanal soñando llegar juntos a esa edad, o al menos intentarlo. ❤️🙌🏼