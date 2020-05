Virginia Gallardo y Martín Rojas presentaron a su hija, Martina

Virginia Gallardo y Martín Rojas fueron padres de su primera hija el pasado martes 19 de mayo en el Sanatorio de La Trinidad. Tras salir del hospital y volver finalmente a su casa, este fin de semana los papás de Martina presentaron en público a todos sus followers y a quienes siguieron día a día el embarazo.

"Les presentamos a Martu #familia #cuarentena #hogar #felicidad #excesodeamor @martorojas", expresó la modelo de 32 años en sus redes sociales junto a un video en el que se la puede ver sosteniendo a su beba y el post estalló de likes y de los comentarios más variados por parte de sus amigos, colegas, seguidores y fanáticos.

La actriz argentina tomó todos los recaudos y precauciones para tener a su niña en medio de una pandemia declarada y fue un éxito total. “Fue un embarazo maravilloso. No he tenido síntomas, recién ahora estoy más pesada. Hay muchas cosas que quedaron en el camino, me arreglé con lo que tengo. Lo esencial está (cuna, cochecito), después todo lo demás lo solucionaremos”, aseguró la vedette antes del nacimiento en El Precio Justo.