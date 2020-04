Virginia Gallardo compuso su propio tema del coronavirus

Si hay alguien que le puso toda la onda a esta cuarentena fue Virginia Gallardo. A pocos días de convertirse en mamá por primera vez junto a su esposo, la modelo se mostró haciendo divertidos videos en tik tok, cocinando y haciendo algunas rutinas de ejercicio.

Ahora Virginia sorprendió al compartir un video en donde se muestra tocando el teclado y cantando una canción que ella misma compuso para los trabajadores de la salud. "YA SE ! yo me estoy riendo tanto como udes ... se vienen las críticas .. pero NO ME IMPORTA !! Tuve que aprender a tocar acordes para esta canción, noches pensando en una letra acorde, que represente (o intente al menos), lo IMPORTANTES que son ELLOS los que nos CUIDAN A DIARIO! Este es mi humilde REGALO!", escribió la actriz junto al clip.

"Vale la intención ... Acá les dejo la letra por si no entienden algunas cosas", agregó dejando el extenso tema que compuso.

¿Qué te parece?