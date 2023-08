La modelo y actriz Virginia Gallardo es una de las víctimas y famosas que ahora sufren las consecuencias de la mala praxis del médico no cirujano Aníbal Lotocki.

Si bien Virginia Gallardo padece, si se compara con otras víctimas de Aníbal Lotocki, un mejor grado, las consecuencias nefastas que le dejó la intervención quirúrgica con el médico en cuestión, la panelista y bailarina manifestó su preocupación por su salud, la cual no es la misma.

Virginia Gallardo presiente la muerte y apunta contra Aníbal Lotocki: “Es el presente o futuro de lo que puede ser”.

Actualmente, nombres como Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Cristian Zárate, Fran Mariano, Rodolfo Cristian Zárate y Mariano Caprarola, estos dos últimos muertos en el 2021 y 2023, respectivamente, han denunciado a Aníbal Lotocki y padecen hoy las consecuencias de la mala intervención del médico.

Tras los sucesos de público conocimiento, donde Silvina Luna se encuentra luchando por su vida y con la reciente muerte del asesor de moda Mariano Caprarola, Virginia Gallardo mostró su miedo por lo que puede pasar en su presente y futuro.

El contundente descargo de Virginia Gallardo contra Aníbal Lotocki

"La vida vale la pena y merece ser vivida. Deseo que nada ni nadie te haga pensar lo contrario. Las víctimas le tenemos miedo al verlo, no por quienes lo protegen, sino porque sabemos lo que está dispuesto a hacer. Lo sabemos todos. Vemos la muerte en él, porque es el fantasma del pasado de lo que no fue, pero es el presente o futuro de lo que puede ser.

Por eso me prometí hacer todo lo que esté a mi alcance para no tener que llegar a situaciones límites o extremas para que tomemos conciencia a tiempo. Y si bien es lo natural del ciclo de la vida, lo que no podemos permitir es que nada ni nadie te la robe o haga cualquier cosa con ella, mucho menos quitártela.

En medio de tantos casos de tristeza, depresión, soledad, enfermedades mentales y físicas... despedidas. Es bueno darse cuenta de que cada persona que te encuentras tiene un rol en tu vida: algunos te ponen a prueba, otros te aman, otros te usan y otros te enseñan.

Aprendamos a querernos, a elegirnos y a disfrutar del tiempo que nos queda con esas personas, que a veces son pocas pero realmente importantes, que sacan lo mejor de ti. Personas extraordinarias que te recuerdan que este mundo aún vale la pena y que siempre hay una salida".

Recordemos que en el 2008, Virginia Gallardo confió su su salud a Aníbal Lotocki en un proceso estético de levantamiento de glúteos que hoy la tiene padeciendo un tremendo dolor crónico, debido al "cemento" que le inyectó Aníbal Loctoki: "Si quisiera sacármelo me tienen que abrir de lado a lado y rebanar el músculo. En mi caso no migró. Yo hago actividad y con el músculo género elasticidad y me genera 100 veces más dolor. Cuanto más entreno, más duele”.

S.A.