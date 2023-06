Viviana Canosa y Alejandro Borensztein estuvieron juntos varios años, pero tuvieron una relación muy particular. Él mismo reconoció en una ocasión que fue “una relación clandestina”. Comenzaron a salir en el año 2012 y dos años más tarde se casaron, pero en 2019 confirmaron su separación, Sin embargo, todavía los une Martina, la hija que tuvieron juntos, que hoy tiene 10 años.

Hace un tiempo, en una entrevista, Alejandro tuvo la oportunidad de compartir los comienzos de este particular amor que compartieron con Viviana: “Nosotros tuvimos una relación absolutamente clandestina, estábamos juntos sin que nadie lo supiera. No salíamos a la calle, estábamos en su casa o en la mía. Los dos ya estábamos separados. Jamás pensamos que iba a pasar a otro nivel la relación”.

Alejandro definió su vínculo con Viviana como fue “una relación clandestina”.

La manera de vincularse que compartían era extraña por qué ninguno de los dos le tenía que dar explicaciones a nadie, ya que estaban separados. Pero un día en particular tuvieron una fuerte discusión: “Después de discutir le dije: ‘Un placer’ y me fui”. Pero después reveló lo que logró que él cambiara de opinión y volviera a la casa de Canosa: “Me di la vuelta y volví. Entendí que me estaba puteando porque le dolía y si le dolía, le importaba. Le toqué el timbre y le dije: ‘Estoy en la puerta, ¿me abrís o me voy?’. Abrió en el acto y ahí empezó la relación”.

Viviana Canosa y Alejandro Borensztein junto a Martina.

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre esta relación?

Viviana Canosa, hace un tiempo, también habló de su historia de amor con el hijo de Tato Bores y reveló cuáles fueron las razones que produjeron la ruptura definitiva de la pareja. “Cuando uno tiene un hijo, tiene que ser su mejor versión. Y cuando estás triste y las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión. Cuando dije la palabra ‘divorcio’, tragué y pensé: ‘No lo puedo creer’. Fue un proceso muy largo, especialmente para mí”, comenzó la periodista.

Canosa reveló que el amor que siente por Alejandro "va a estar siempre por Martina".

Por último, la periodista aclaró que el amor que siente por Alejandro sigue presente en su hija: “Cuando las cosas no evolucionan, yo suelo hacer lo posible por cambiarlas, pero esta vez no salió. Después de pensarlo mucho tiempo, tomé la decisión. No quiero decir que no hay amor, eso no se va de un día para el otro. Tal vez no es lo mismo el amor que estar enamorado. El amor va a estar por siempre, por Martina”.