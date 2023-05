Viviana Canosa está al mando de su nuevo programa en LN+, luego de su polémica renuncia en A24. La conductora se encuentra muy concentrada en cumplir con su audiencia y en exponer sus críticos y, a veces controversiales, puntos de vista, por lo que ni un impedimento físico la puede detener de su dedicado trabajo.

Es que Viviana Canosa comunicó a todos sus seguidores un accidente que sufrió horas atrás, luego de esguinzarse el tobillo. “¡Estoy viendo las estrellas!”, expresó, evidenciando el lógico dolor que estaría sintiendo. Sin embargo, y contrariamente a lo que se recomienda, la conductora aseguró que su día seguiría rigiéndose por la misma atareada agenda.

Viviana Canosa se esguinzó el tobillo.

“Re voy a ir al canal, con venda y medicada. Ahora estoy camino a la radio”, le respondió a un seguidor que consultó por su presencia en el ciclo que conduce en LN+, Viviana Con Vos. De todas maneras, Viviana Canosa no se refirió a la causa de su esguince, por lo que se espera que haga mención a este accidente en su programa radial o a la noche, en el canal de La Nación.

Viviana Canosa se hartó de todos los rumores de romance

La conductora suele ser sujeto de muchos titulares que la vinculan románticamente con distintas figuras de la farándula. Aunque Viviana Canosa no suele hacerse eco de todas las versiones que circulan, recientemente se expresó al respecto y mostró su enojo con los periodistas.

“Me calenté, le mandé un mensaje a Ventura... O sea, digan lo que quieran de mí, ¿Qué me voy a horrorizar? A mí me pueden decir que estoy enamorada de un tero o de un camello, me ch... un huevo”, lanzó en conversación con Yanina Latorre, al referirse a lo que se había dicho sobre ella en A la Tarde, luego de que se especule sobre una relación amorosa entre Viviana Canosa y Esteban Trebucq.

“Le escribo automáticamente a Ventura, le digo ‘supongo que están hablando de mí, la verdad es que, todo bien, pero...’. Me lo banqué y me pareció divertido, hasta que el chico este dice que supuestamente el pelado se va todos los días de mi casa a la mañana... Eso me jode”, explicó Viviana Canosa, mostrándose exhausta con todos los rumores que se formulan a su alrededor sobre su presente sentimental.

