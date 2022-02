Instagram

Viviana Canosa fue contundente con las respuestas de su más reciente editorial en “Viviana con vos”, contra las amenazas de Dalma Maradona, quién por medio de su cuenta de Twitter, le advirtió a la periodista que la llevaría a juicio por sus comentarios en contra de Diego Armando Maradona y la trató de ser una "mujer desagradable".

“Dalma se enojó mucho porque defendí al Kun Agüero, que es el padre de su sobrino, porque dije que tenía razón. Yo comparto, definitivamente, por qué no sé para qué carajos pagamos los impuestos si no vemos nada hecho con ese dinero, salvo que se lo lleven los políticos corruptos”, comenzó a replicar Viana Canosa en contra de la actriz.

Viviana Canosa redobló la apuesta contra Dalma Maradona: “No voy a permitir que me insultes”.

“Entre tu papá y el Kun, me quedo con el Kun, Dalma. ¡Lo lamento!", y continuó, “Tu viejo quería meter presa a tu vieja. Digo por el pañuelo verde. Traten de ser coherentes porque todos defienden a Thelma Fardin sin pruebas y nadie defiende a esta chica (Mavys Álvarez) Las acusó a ustedes de que le habían afanado desde una camisa hasta todo lo que habían hecho, pero parce que se olvidaron”, comentó la periodista. “¿Por qué defienden a Thelma Fardín y nadie defiende a Mavys?”.

Pero las respuestas de Viviana Canosa no terminaron ahí, la filosa periodista siguió en su discurso. “Yo a mucha honra soy pañuelo celeste y defiendo la vida desde la concepción. Y si necesitás que te defienda, Dalma, voy a defenderte, pero no voy a permitir que me insultes ni que me agredas, ¿sabés? No lo voy a permitir mi amor”.

Como respuesta a la amenaza de llevarla ante la justicia, la presentadora le recordó que quien hace las acusaciones en contra de Diego Maradona es Mavys, no ella.

Para rematar, la periodista contraatacó: “La diferencia entre vos y yo, Dalma, es que vos tenés un montón de tiempo al pedo y yo no. Yo tengo que laburar. Laburo desde los 18 años y tengo 50 mi amor”.

“Yo vivo de mi trabajo, no vivo de ninguna herencia”, afirmó Canosa y le mostró en pantalla fotos de Maradona donde se le ve con diferentes políticos alrededor del mundo a quienes la periodista llamó "dictadores". “Todo en mi vida, todo, fue sacrificio y esfuerzo. No vivo de herencia, no herede ni una pastaflora, mamu”.

Qué dijo el Kun Agüero que revolucionó los medios

Durante la semana pasado, el excuñado de Dalma Maradona cuestionó los el cobro de impuestos a las ganancias y los impuestos por bienes. Para el futbolista, no es necesario que se cobren los dos, pero afirmó que no tiene problema en pagarlos, pero si ya cobran el puesto a las ganancias, para que otra responsabilidad tributaria para las personas.

Ante la defensa de Viviana Canasa sobre la postura del jugador, Dalma Maradona salió ayer al cruce por medio de Twitter. La periodista le respondió a la actriz, ya de manera directa, en su editorial de "Viviana con vos".