Viviana Canosa reveló que tuvo cáncer de mama y optó por el silencio

Viviana Canosa (48) contó por primera vez que hace tres años le detectaron un Carcinoma In Situ en una mama y que eligió atravesar la primera parte del tratamiento sin decir nada a nadie, ni quiera a su familia. Una vez confirmada la grave noticia, la presentadora decidió contar a su entorno más cercano y así pasar la fase de la cirugía y la recuperación con sus más allegados.

"Tuve cáncer hace tres años. Tuve un carcinoma in situ en una lola. Esto no lo conté nunca. Me fui a hacer una mamografía, la mujer que me hizo la ecografía me dijo: noto algo raro, me preocupa. No dije nada en mi casa a nadie, me pedí un turno y me fui a hacer otra mamografía. Me encontraron un carcinoma in situ. Me pincharon para ver la gravedad que tenía. Era muy grave. No dije nada, fui sola a hacerme todo. Dije no voy a asustar a nadie, solo tenía miedo de morirme por Martina, porque dije: tiene tres años Dios mío. Pero dije es una prueba más de la vida y nada, me operé", expresó la conductora en diálogo con Infobae.