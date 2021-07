Wanda Icardi retó a Francesca por el exabrupto hacia su hermana: "Isabella es..."

Siempre junto a sus hijos, Wanda Nara compartía un almuerzo con sus hijas mujeres Francesca e Isabella. Mientras Isabella jugaba concentrada, presionando unos botoncitos de colores, la más pequeña mostraba el suyo, igual, con la forma de Hello Kitty

Visiblemente más inquieta, Francesca mostraba su bebote que llora a quien hay que cambiarle los pañales, muy similar al de Isabella quien le puso el nombre "Bella".

Wanda retó a Francesca porque le dijo rompehuevos a su hermana Isabella

La empresaria, de 34 años, dejó entrever que la pequeña es bastante llorona y así se le dijo la indirecta: "lo bueno es que como Isi llora poco, la mamá le compró un muñequito que llora más que Isi. Ahora son dos: Isi y su muñeco que llloran", algo que a la pequeña no le cayó nada bien y por eso se dirigió a su hermana:

"El tuyo no llora, porque tenes que ponerle y sacarle el pañal. y mostraba cómo lo cambiaba tenés que jugar mucho con el bebé", sin saber en verdad cómo defenderse ante la acusación de su madre.

Isabella se enojó por el exabrupto de su hermana

La esposa de Mauro Icardi le preguntó a Isabella si quería que le de a su bebé de verdad, "su hija Francesca", que al parecer llora mucho. Tomándoselo en serio respondió: "No, no. Ni loca no no, ni loca".

Fastidiada por la respuesta de su hermana, la menor fue directa a su hermana y aseguró: "Isabella es rompehuevos", a lo que Wanda la increpó con un reto: "Francesca!!!" e inmediatamente mostró su risa de oreja a oreja por la travesura que había protagonizado. Tras esa última imagen del momento, Wanda interrumpió la grabación para seguramente poner las cosas en orden.

El costoso regalo de Wanda Nara a su hija Francesca

Amante de los animales y ávida jinete, Francesca Icardi recibió un costoso regalo de parte de sus padres que hizo explotar las redes. Wanda Nara compartió una imagen de su heredera montando el nuevo caballo que le obsequió.

“La pasión de Francesca por los animales me emociona. A su familia de animales se suma su nuevo caballo que le regalé con tanto amor como el de ella por los animales. Tenemos en la medida que podemos incentivar los sueños y gustos de cada niño. Para que de chicos sumen experiencias que recordarán con amor cuando sean adultos”, reflexionó la modelo y empresaria en las redes, junto a fotos de Francesca sobre su nuevo caballo.

LP