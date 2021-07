Estas son las exigencias de Wanda Nara para aceptar participar en MasterChef Celebrity

Wanda Nara podrías ser una de las convocadas para Masterchef Celebrity 3. Resulta que la empresaria y Telefe estarían negociando su participación. En Es por Ahí, Guido Záffora reveló algunos de los supuestos requisitos que pone la empresaria para firmar contrato con la producción del reality.

“Primera exigencia de Wanda: le pidió a la producción un curso previo con un profesional exitoso de la cocina, no quiere alguien que no tenga pantalla. Segunda y esta es la más complicada: los días y las horas de grabación son un tema para ella porque son grabaciones extensas de casi diez horas”, comenzó detallando el recocido periodista.

Más tarde, Záffora continuó con los clausulas que estaría pretendiendo la esposa de Mauro Icardi: “Las grabaciones arrancan a las dos de la tarde y terminan a las diez de la noche, de lunes a viernes. Tiene un por qué y son sus cinco hijos ya que se vendría a la Argentina con ellos. Las grabaciones extensas son un freno y ella pide horas exactas, que se respete el horario”.

Por otro lado, Guido también trajo al vivo una cierta cantidad de impedimentos que llevarían a no concretarse la participación de Wanda Nara. “Último pedido: comienzo de grabaciones. Masterchef 3 no se sabe cuándo va a salir al aire porque dicen que después de La Voz Argentina viene Bake Off, y Wanda tiene el tema de los chicos”, detalló.

Para el final, también se hizo mención a los hijos de la empresaria y las actividades escolares: “Ellos van a la escuela en París y sus vacaciones son distintas, estamos hablando de invierno que es verano en Argentina, y en el verano argentino ellos tienen que ir al colegio. Mauro Icardi se quedaría y tiene que coordinar todo con él, la separación no es un problema, los chicos sí”.

Damián Betular sobre MasterChef Celebrity 3: "Quiero que esté Wanda Nara"

Tras la exitosa final de MasterChef Celebrity 2, Damián Betular confesó que Wanda Nara es una buena candidata para la nueva temporada del reality de las cocinas. El chef, jurado del programa éxito del año, habló sobre el tema en el programa radial "Por si las moscas" de La Once Diez.

“Yo quiero que esté Wanda (Nara), Wanda tiene que estar en las cocinas de MasterChef. Ya hay varios que estaban ‘no sé, no sé’ en la primera y ahora te dicen que sí de una”, comenzó diciendo el pastelero, que fue la gran revelación de este año.

Wanda Nara

Por otro lado, Betular explicó el error que se vio en las redes sociales de Telefe “Se graban dos finales para que no pase lo de que se filtren los finales. Los únicos que sabemos quién gana verdaderamente somos el escribano y nosotros tres”, explicó. “En la temporada anterior hicimos exactamente lo mismo y lo hacemos porque es similar a lo que pasa en otros países”, aseguró el chef sobre el video que daba como ganadora a Gerogina Barbarrosa.