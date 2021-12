En el día de ayer, Zaira Nara habló del "WandaGate" y reveló detalles que pocos conocíamos. Acto seguido, a la entrevista, Wanda Nara le dedicó un emotivo mensaje y aprovechó la oportunidad para agradecerle por su incondicionalidad.

"Les deseo tanto y de corazón una hermana como la mía", comenzó escribiendo y luego extendió su agradecimiento: "Tengo la bendición de tener un ejemplo de madre, hermana e hijos y sin dudas las mejores amigas que se pueden tener y tan impecables seres humanos". "Eso es tener fortuna en la vida. Me rodeo de lo que quiero en esta vida. Buena gente y nada más", sumó Wanda Nara en una Story de Instagram.

Wanda Nara a Zaira Nara después de hablar del WandaGate: "Les deseo de corazón una hermana como la mía"

Zaira Nara contó cómo fue su encuentro con La China Suárez tras el "WandaGate"

Zaira Nara volvió a la televisión para reemplazar a Florencia Peña, en su ciclo "Flor de Equipo". Esta fue la segunda aparición de la conductora después del escándalo que tuvo como protagonista a su hermana, Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. A raíz de esto, Zaira habló al respecto y contó que se encontró cara a cara con la actriz después del culebrón que tuvo en vela a un país entero.

“Mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiende cómo no soy más efusiva. Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, comenzó contando Nara en Flor de Equipo.

“Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, continuó.

Cruzándose con Marcelo Polino, quien era amigo de Suárez, Zaira explicó: “Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”.

Queriendo saber más, el periodista le consultó: “¿Qué esperabas de ella?”. “Quería escucharla. No quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional, o ver qué postura tenía uno o el otro”, respondió Zaira.

“Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones quería aclararlas con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella. Después por otras cuestiones que quería hablar mi hermana, yo me abrí”, cerró la conductora.