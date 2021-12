La polémica frase de Zaira Nara sobre el affaire de Icardi con la China Suárez

El Wandagate sigue dando que hablar y esta vez fue Zaira Nara quien se despachó con un sincericidio sobre el momento en que ocurrió la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez.

La modelo recordó el día en que junto a su hermana viajaron a Milán mientras Mauro y Jakob Von Plessen quedaron en París, momento en que se habría producido el encuentro entre la actriz y el futbolista.



"Fuimos dos boludas", se confesó Zaira.

Fue en Flor de equipo, programa en donde se encuentra reemplazando a Flor Peña en la conducción, en donde Zaira habló del tema.

"Ustedes fueron dos boludas, agarraron las valijas y ellos habían hecho otro plan con la otra", le lanzó Marcelo Polino a Nara. Lejos de quedarse callada, la modelo fue contundente en su respuesta: "Fuimos dos boludas. Te juro que nos creíamos unas vivas bárbaras".

"Nosotras nos fuimos porque era la semana de la moda en Milán, teníamos que hacer reuniones por nuestras marcas. Entonces dejamos a los chicos con Jakob (von Plessen) y Mauro", agregó la hermana de Wanda.



Zaira y Wanda, juntas en París.

"Nos fuimos por trabajo. Nos creíamos unas locas bárbaras y nos fuimos a Milán, como dos boludas, a disfrutar de una sola noche… Nos fuimos una noche y tremendo caos", cerró Zaira sin pelos en la lengua.

Zaira Nara habló del escándalo con Mauro Icardi y los rumores de crisis con Jakob Von Plessen

Zaira Nara rompió el silencio y habló del escándalo familiar que incluye a su hermana Wanda Nara, Mauro Icardi y su amiga la China Suárez.

Por primera vez después de que estalló la polémica, la modelo también se refirió a los rumores de separación con Jakob Von Plessen. "Yo me hago más problema que el resto, parece que no pero me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora estoy más tranquila porque veo que están todos bien", dijo en Intrusos.



Zaira Nara, Jacob y el pequeño Vigo.

Luego, Zaira Nara desmintió la crisis con su marido, quien fue señalado como el cómplice en el encuentro de Icardi con la China Suárez.

