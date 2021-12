En medio del escándalo por el Wanda Gate, Wanda Nara comparte su día a día con sus seguidores en redes sociales. De la mano de su amigo y peluquero personal Kennys Palacios, la rubia decidió cambiar su look y así lo compartió en redes sociales.

Wanda Nara cambió de look: "Ya estoy en modo verano"

"Bueno, los pelos que se ven en mi buzo es por, claramente acabo de terminar de cortarme el pelo" comenzó diciendo la rubia en su video de Instagram. Y agregó: "No me acuerdo, les quería contar algo más. Ah también están diciendo que me estoy peleando con Susana. Nada más...".

"Ya estoy en modo verano" cerró Wanda, que según se puede ver en el video, cortó su pelo a la altura del busto.

Wanda Nara abusó del Photoshop y desfiguró a Mauro Icardi:

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a revolucionar las redes sociales. Hace algunos días, la mediática compartió una extraña foto en su cuenta de Instagram, en donde dejó en evidencia el uso excesivo del Photoshop.

Wanda Nara abusó del Photoshop y desfiguró a Mauro Icardi

Esto ocurrió cuando Wanda Nara compartió una imagen junto a Mauro Icardi en donde se los ve abrazados con la torre Eiffel de fondo. “Antes de buscar a los chicos del cole”, escribió la rubia ante sus diez millones de seguidores.

Al ver la publicación, los seguidores se dieron cuenta de los retoque con Photoshop que Wanda aplicó en su cintura. Con el fin de verse más estilizada, la empresaria descuidó la mano de su marido que se vio deforme y muy pequeña.

Wanda Nara abusó del Photoshop y desfiguró a Mauro Icardi

A raíz de ello, Wanda Nara decidió borrar la foto y no dejar en evidencia su error.

