Luego de una extensa estadía en Dubai y haber participado de los Carnavales de Brasil, Wanda Nara ya se encuentra en la Argentina y, tal como informó Laura Ubfal, hoy se dirigió a los estudios de Telefe para comenzar con las grabaciones de MasterChef, el famoso reality de cocina.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Wanda dio a entender que se terminó su diversión y debe ponerse a trabajar. "Buen día, se terminó el Carnaval y la joda", expresó la hermana de Zaira Nara junto a unos emojis. En la fotografía se la puede observar con un look poco llamativo y cómodo. Se trata de una remera holgada y unos joggins que decidió combinarlos con una cartera a lunares de colores.

La fotografía con la que Wanda Nara anunció que terminaron sus vacaciones

Si bien las grabaciones del programa que los televidentes verán como episodios comenzarán a grabarse en 10 días, Wanda Nara ya comenzó a poner el rostro para grabar las promociones de esta nueva edición de MasterChef, donde no veremos a participantes famosos, sino amateurs.

A su vez, antes de comenzar con los episodios que estaremos viendo. Wanda irá a buscar a Isabella y Francesca, quienes se encuentran en Italia con Mauro Icardi, para ya establecerse en Argentina el tiempo que dure el reality de cocina. Después de bastante tiempo, volveremos a ver a Nara en las pantallas y siendo la anfitriona del programa.

El look de Wanda Nara para comenzar las filmaciones de MasterChef

Donato de Santis, recién llegado de Italia, y Germán Martitegui, dos de los 3 integrantes del jurado, también se cruzarán con Wanda para realizar las filmaciones que les correspondan. Sin embargo, según informó Laura Ubfal, Damián Betular no estará presente en las grabaciones de hoy.

Wanda Nara hizo un descargo luego de recibir críticas por no haber estado en el cumpleaños de su hijo

En el día de ayer, Benedicto, el hijo varón más chico que Wanda Nara tuvo con Maxi López, cumplió 11 años y su madre le dejó un mensaje por las redes a la distancia, ya que se encuentra trabajando en los Carnavales de Río de Janerio. Ante la cantidad de críticas que recibió por ausentarse en el festejo, Wanda Nara hizo un descargo y apuntó contra todas las mujeres que "Después piden igualdad".

La empresaria se cansó de ser juzgada como mala madre y le habló a sus seguidoras para señalarles que las ideas que tienen son machistas. "Quiero hacer una reflexión. Es increíble la cantidad de mujeres, lo que más me llamó la atención porque después pedimos igualdad, que me preguntan por qué no estoy con mi hija", comenzó Wanda. "Todas esas mujeres, estos 11 años ¿Dónde estaban todos los cumpleaños de mis hijos chiquitos cuando el papá no estaba? Daban por hecho que el papá estaba trabajando", expresó súper indignada.

