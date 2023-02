En el día de hoy, Benedicto López, el hijo varón más pequeño de Wanda Nara y Maxi López está celebrando su cumpleaños número 11 y esta mañana recibió un mensaje de Mauro Icardi a través de las redes sociales.

Junto a Maxi López en un lujoso restaurante de Palermo, ya que Wanda Nara se encuentra con su hermana Zaira y Sebastián Yatra en el Carnaval de Río de Janeiro, Benedicto sopló las velitas a las 00 y recibió las felicitaciones de varias celebridades. Una de ellas, y ex padrastro, fue Mauro Icardi quien, sin vergüenza por todo el escándalo, le dedicó unas tiernas palabras.

El saludo de Mauro Icardi a Benedicto López

"Feliz cumple Benchu. 11 añitos ya, que grande que estás mi amor, pensar que eras un bebito tan chiquito al que le tenía que dar la mamadera cada día. Hoy ya sos un hombrecito… tan bueno, tan amoroso, tan buen hermano.. te deseo lo mejor mi amor, mi chiquito, hoy en tu día y para toda tu vida. Te Amo", fueron las palabras del ex de Wanda.

El saludo de Wanda Nara a su hijo Benedicto

Por supuesto que la empresaria no se quedó atrás y desde la distancia celebró un año más de la vida de su hijo. "Soy la mamá mas afortunada de tener un hijo como vos. Como te digo siempre que sería de mi vida sin vos. Te amo con todo mi alma sos tan importante para tus hermanos por que estando en el medio te supiste ganar el lugar de un hermano e hijo que se preocupa y ayuda a todos", le expresó a Benedicto.

El festejo de Benedicto López con Maxi López

Benedicto López está disfrutando de su cumpleaños en la casa de Maxi López en Nordelta. Junto a sus hermanos mayores, primos y algunos amigos, el cumpleañero está aprovechando a full el día de pileta y la canchita de futbol que pueden utilizar en el jardín.

Wanda Nara respondió a las acusaciones acerca de copiar a la China Suárez

un año del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por la infidelidad de mauro Icardi con la actriz, la empresaria recién llegada a la Argentina habló con Socios del Espectáculo sobre las acusaciones de plagio a la amante de su ex.

"Te tengo que preguntar por los posteos de la China. Se cambian el color de pelo, hacen fotos parecidas y los portales buscan coincidencias", fue cómo la increpó el notero a Wanda Nara. Sin pelos en la lengua, la hermana de Zaira Nara se mostró indiferente a la vida de la China Suárez y expresó que "No la veo porque la tengo bloqueada. No tengo ni idea de lo que sube o no sube. Lo veo por ustedes".

