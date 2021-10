Wanda Nara compartió una serie de fotos pero sus seguidores le recordaron a su ex

Cada foto y frase que Wanda Nara decide compartir genera repercusión y a los fieles usuarios de las redes sociales no se les escapa nada.

Esta vez, la esposa de Mauro Icardi dedicó un tierno post a sus hijos mayores Valentino, Constantino y Benedicto y los fans no se la dejaron pasar. “El amor de tu vida puede ser más de uno”, expresó Wanda Nara junto al carrete de imágenes pero los comentarios no se detuvieron en la belleza de sus pequeños sino que muchos recordaron la famosa "icardeada".

“Ah, pero Maxi López no lo sabía”, ironizó un seguidor y otro agregó sumando más saña: “Si lo sabremos que en tu vida hay varios (amorres) empezando por Maxi que ese es el verdadero amor de tu vida, pero como te gusta la plata, para vos el amor no tiene valor tiene precio".

Wanda Nara compartió fotos pero su seguidores le recordaron a su ex.

Qué dijo Wanda Nara sobre la supuesta "icardeada"

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi trajo polémicas desde el inicio y una serie de comentarios que trascendieron las redes.

La pareja confirmó su romance mientras que se acusaba al futbolista de traicionar la amistad de Maxi López, ex esposo de la rubia.

Pero Wanda se encargó de aclarar cómo fue el comienzo de este amor en el que no hubo engaños ni infidelidades. "Mauro se enamoró de una mujer separada hasta de papeles, y su ex (por Maxi) era un ex colega, y punto", dijo la rubia en una entrevista con Gente.

Luego, aclaró: "¿Si me quiso conquistar otro jugador desde que estoy con Mauro? Ninguno. A él lo respetan mucho, porque saben que él me respeta mucho a mí".

AM