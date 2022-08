Wanda Nara habló de Rusherking y la provocación a la China Suárez

La batalle entre Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando episodios. Después de que la actriz apareciera comiendo pizza en su auto, la empresaria le devolvió la ironía con un post en el que aparece música de Rusherking, su pareja.

En diálogo con Intrusos, Wanda Nara se refirió a esta señal 2.0 hacia su archienemiga y fue clara. "Muchos dicen que devolviste gentilezas cuando estabas en el avión después de que posteaste una foto escuchando a Ruherking”, le preguntó Guatti, movilero del programa.

“No, no sé. No lo hice apropósito, escucho música. Fue sin querer. Voy a hacer un programa que se trata de música”, reveló ella con absoluta tranquilidad.

Luego, se refirió a la imagen de la China Suárez comiendo pizzas, después del descargo que hizo en redes sobre la imagen femenina. "Me gusta que las mujeres sigan mis pasos", agregó.

La palabra de Wanda Nara sobre la supuesta crisis con Icardi

En este mismo orden de cosas, la empresaria habló sobre la presunta crisis con Mauro Icardi, que quedó en evidencia en redes sociales con algunos indicios.

"No quiero aclarar nada", dijo Wanda Nara en la misma nota para Intrusos donde se mostró visiblemente incómoda con la situación.

"¿Se están tomando un tiempo? ¿Están viendo?" insistió el periodista. "Sabemos muy bien la situación pero es íntima", agregó notablemente nerviosa. "¿El que calla otorga?", le dijo Guatti y ella disparó: "A vos no te puedo mentir".