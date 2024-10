Diego Latorre, comentarista de partidos de fútbol y exjugador profesional, y Yanina Latorre, su esposa y reconocida periodista del mundo del espectáculo, forman una pareja realmente controversial ydurante los últimos años han sabido jugar con este papel y comprendieron la exposición que ambos tomaron en este rubro. Lo cierto es que la panelista de LAM y 'El Observador 107.9' reveló que el director técnico de fútbol (tiene el curso y nunca ejerció) tuvo un sueño premonitorio en el que creyó que ella le fue infiel y, por lo tanto, usó un método para averiguarlo.

Yanina Latorre y Diego Latorre.

Diego Latorre soñó que Yanina Latorre le era infiel: qué hizo para indagar al respecto

Diego Latorre y Yanina Latorre, además de ser una pareja que está casada desde hace 30 años, son colegas y comprenden a la perfección que al ser comunicadores todo lo que digan y lo que tenga relación con ellos siempre será parte de la opinión pública. En este marco, en el 'El Observador 107.9', la mujer comentó que él exfutbolista de Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda una vez le hizo una escena de celos devenida de un sueño que le hizo creer que su compañera de vida le estaba siendo infiel.

El famoso con el que comentarista de ESPN creyó que su mujer lo engañó fue Nicolás Occhiato, que es la pareja de Flor Jazmín Peña y a quien la panelista de LAM siempre resalta por su labor y personalidad, y es por eso que intentó usar la metodología de sacar de mentira a verdad para averiguar si lo que había soñado era real. La compañera de programa de Ángel de Brito no es alguien que tema contar cosas y aprovechó que ambos estaban presente en el estudio para relatar este acontecimiento matrimonial con lujo de detalles.

En este marco, Yanina Latorre manifestó al aire que es fan y fiel seguidora del streamer de Luzu TV. Aquí es cuando Diego Latorre le retrucó y le mencionó "¿vos sabés que yo un día soñé que vos estabas empomándote a Occhiato?", lo cual generó la respuesta de ella: "Sí, es verdad. Y no solo lo soñó, se ve que lo creyó, porque me escribió un mensaje y me dijo: 'Me contó un productor (y era mentira) que estás saliendo con Nicolás Occhiato'". Él lo reconoció y comentó que "a veces los sueños son reales".

La periodista no tiene pelos en la lengua y le dijo a su esposo que el productor que supuestamente había hecho esa afirmación hable con ella. Diego Latorre retomó su idea de que en algunas ocasiones los sueños son verdad y declaró: "Esto fue un sueño, pero hay algunos sueños que no terminan en el sueño. Se te hacen carne viva. Yo vi que estaba ahí".

Para culminar esta anécdota matrimonial, Yanina Latorre concluyó diciendo: "Durante un tiempo me incomodaba nombrar a Nico Occhiato delante de él, porque yo lo pondero... Por esto tuvimos una discusión tremenda. Cada vez que yo lo nombraba, vos me hacías 'mmmm'".

BL