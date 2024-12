El domingo por la noche terminó la espera. Wanda Nara fue entrevistada por Susana Giménez en medio de la escandalosa separación con Mauro Icardi, y desenterró diversas versiones al respecto. Las conductoras no dejaron ninguna temática fuera de su charla y hasta refirieron acerca de la medida judicial que impuso el jugador para que no hablaran sobre las hijas que tienen en común.

Wanda Nara sobre el bozal legal

Pasadas las 22 hs del domingo, Wanda Nara se sentó en el living de Susana Giménez y desde la primera instancia se mostró dispuesta a dar todos los detalles del escándalo que protagoniza con Mauro Icardi. Comenzó por narrar, con su verdad, cómo fue el suceso con el que comenzó el fin de su matrimonio con el jugador: su encuentro íntimo en París con la China Suárez.

De allí, indicó como ese encuentro dio un giro a su realidad y cómo la impulso a buscar retomar su vida, desde lo laboral hasta lo personal. Pero al momento que dio paso a narrar el reencuentro con Mauro Icardi en los últimos días, cuando volvía de viaje con su nueva pareja, L-Gante, y que derivó en una presentación judicial, nombró a sus hijos, cuestión que la llevó a hacer una aclaración.

"Voy a hablar de los nenes y si tengo que pagar la multa, me voy a hacer cargo y la voy a pagar yo", indicó Nara. En ese momento, Susana la interrumpió para explicar la situación: "Creo que mando un bozal legal para no nombrar a los chicos. Si no nombras lo nombres podes hablar". Ante esto, la invitada indicó que se cansó de escuchar en los medios cómo hablaban de sus hijos y que fue ella quien puso el primer bozal legal, y nadie respetó.

Luego, fue la propia conductora que indicó que ella no podía nombrar a los menores y Wanda fue por más y entre risas lanzó: "Te pago la multa, hablá si querés". De esta forma, las mujeres se mostraron distendidas sobre la situación, y la conductora de Bake Off dio su versión de la polémica. Por el momento, ni Mauro Icardi ni la China Suárez le respondieron a la conductora, que indicó que actualmento ellos se encuentran viviendo un vínculo amoroso.