Wanda Nara desmintió a Yanina Latorre: "Todo lo que dice de mi es inventado"

Cuando estalló el escándalo del Wandagate, Yanina Latorre era la única persona que tenía las declaraciones exclusivas de Wanda Nara y Mauro Icardi, pero eso parece haber cambiado, ya que la empresaria su descargo para desmentir todo lo que la panelista dijo de ella.

Pasadas las 22 horas del viernes 23 de diciembre, Wanda Nara rompió el silencio a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram donde aseguró que está cansada de que se hable de ella sin fundamentos y sin pruebas, por lo que decidió dar su versión de los hechos.

Yanina Latorre.

"Dicen tantas tonterías que me pasaría todo el día aclarando. Hay gente que te toma de punto y como no respondes continúan e inventan estupideces", expresó la empresaria en referencia a Yanina Latorre.

"Esta señora parece que tuviera la verdad absoluta de un montón de cosas. Puede ser que tenga llegada a algunas familias, pero de la mía no tiene llegada a nadie. A no ser que yo le cuente algo en particular, como en algún momento pasó, todo lo que dice de mi es inventado", agregó Wanda visiblemente molesta.

Wanda Nara se refirió a su vida sentimental

"No tengo ninguna relación con nadie, estoy sola", aseguró Wanda Nara. También manifestó que cuando tenga la necesidad de comunicar algo va a ser ella quien lo haga a través de sus redes, como lo hizo siempre.

En referencia a las declaraciones de Yanina Latorre que contó que Wanda le habría dicho que L-Gante le hizo el amor como nadie, la empresaria sostuvo: "Esta persona también ha inventado que yo he dicho cosas hablando de la sexualidad de una persona y es mentira".