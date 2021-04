Wanda Nara mostró el particular disfraz que eligieron Francesca e Isabella para inaugurar la primavera europea

Wanda Nara hizo estallar las redes con un tierno post donde mostró a Isabella y Francesca Icardi disfrazadas de sirenas.

En la foto, que logró más de cien mil likes, generó la rápida reacción de su hermana Zaira Nara, quien mostró su emoción al ver a sus sobrinas. Paula Chaves, por su parte, pidió: "Necesito eso por tres", agregó.

No es la primera vez que las hijas de Mauro Icardi se convierten en las protagonistas de las redes sociales de Wanda Nara. Durante el domingo de Pascuas, las pequeñas de 6 y 4 años hicieron estallar de ternura a sus seguidores con un particular look "puppet" para la celebración religiosa.

Las niñas llevaron puesta la misma blusa white con pequeñas marionetas alrededor del cuello como principal detalle. La pareja de Mauro Icardi no quiso quedarse afuera y también se puso una de ellas.

Las pequeñas de la casa completaron el atuendo con shorts, borcegos de caña alta color negros y medias rosadas por sobre los zapatos.

¡Marcan tendencia!

