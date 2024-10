Hace algunos meses, Ángela Leiva compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una dolorosa revelación personal que está enfrentando en su vida privada. En este contexto, la cantante anunció oficialmente su separación de Gabriel Mikelovich, el talentoso músico que integra su banda y con quien mantuvo una relación sentimental durante más de dos años.

"Hola amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó. Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial. Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo", escribió la cantante en sus historias. Esta pareja era muy querida por el público de la cantante y ambos disfrutaban compartir momentos juntos, así como también contar la curiosa forma en la que nació el amor.

Luego de anunciar su ruptura amorosa, Angela asistió a el programa Socios del Espectáculo y contó los motivos de su separación diciendo: “Él es una gran persona, tiene una familia hermosa y siempre me sentí muy cómoda. Lamentablemente, a veces no es fácil entender un laburo como el mío. Si bien él también es músico, no cumple el mismo rol que yo. Mi trabajo no es solo arriba del escenario, a veces son 64 horas de trabajo... la persona que está al lado, se lo tiene que aguantar”.

Posterior a su separación, Gabriel Mikelovich , optó por dejar de ser parte de la banda, pero la relación llegó a su fin en buenos términos.

Así nació el amor entre Ángela Leiva y Gabriel Mikelovich

Ángela Leiva contó en Poco Correctos, programa conducido por el Chino Leunis y Joaquín Pollo Álvarez, el particular modo en el que comenzó el amor con Gabriel Mikelovich, quién era un músico de su banda.

La cantante confesó que lo conoció en plena pandemia y cuando terminó esta etapa ambos tuvieron una cita: “Él entró en plena pandemia, barbijo hasta acá, y yo dije ‘Ah, bueno, tiene ojos claros'... Le decíamos El Rubio, porque era el único rubio en la banda" y agregó: "Un día que ya no había más pandemia y había pasado todo, lo vi y dije ‘¡Qué interesante!’ Fue cuando se sacó el barbijo".

El comienzo de la relación sentimental entre Ángela Leiva y Gabriel dio mucho de que hablar, ya que al mismo tiempo surgieron rumores sobre que el músico esperaba un hijo con su exnovia. Leiva habló al respecto y dijo que se encontraba muy feliz por su entonces novio con la noticia y aclaró que cuando el se enteró que iba a ser padre ya que no se encontraba más en pareja.

