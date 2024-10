En el programa de LAM, del viernes 4 de octubre de 2024, contaron que Pampita y Nicole Neumann compartieron las grabaciones de "Los 8 escalones" en medio de la separación de la modelo de Roberto García Moritán. El notero de LAM fue a buscar a la mujer de Manu Urcera para hablar sobre el divorcio de su compañera.

Pampita y Nicole Neumann compartieron las grabaciones de "Los 8 escalones"

Recordemos que Nicole y Pampita no tienen una gran relación, siempre estuvieron enfrentadas y cada cruce público que tuvieron era tenso o terminaba es una discusión. Esta vez compartieron las grabaciones del programa de Guido Kaczka y Neumann habló para LAM sobre el tema del momento que involucra a Pampita y Moritán.

Nicole Neumann habló sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

La modelo fue interceptada por el cronista de LAM y respondió algunas preguntas que le realizó el periodista con mucha amabilidad. "¿Cómo la viste a Pampita? Estuvieron grabando juntas", le dijo el notero como primera consulta a la modelo en la salida del canal.

Nicole Neumann habló sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

"Si, ¿de qué?", le dijo Nicole; "Después de su separación", le aclaró el notero. "No, no sé. Yo no me meto en cosas ajenas. Yo la vi bien, profesional, haciendo su trabajo. Estábamos ahí, trabajando", respondió la modelo. Otra de las periodistas que se encontraban en el lugar, le consultó si encontraba alguna similitud entre la separación actual de Pampita con la de ella, hace unos años, de Fabián Cubero.

Nicole Neumann, entre risas, explicó brevemente: "No, creo que cada uno, cada pareja es un mundo, cada separación también. No, no sé, no encontré nada en común". Además, le consultaron a la modelo si tuvo alguna charla íntima con Pampita y ella respondió: "No, no porque nos vimos ya para empezar a grabar directo y terminamos y yo me fui corriendo para alimentar a mi niño".

Otro de los cronistas le preguntó qué consejo le daría a Pampita en este momento, Nicole respondió de manera tajante: "No, no sé. No me meto, de verdad que no me meto. No habló de mi vida privada, menos me voy a meter en la vida de otros que no tengo idea, no".

También le consultaron por los casos de corrupción de Roberto García Moritán: "No, no sé. Les juro que no voy a entrar en eso. No me interesa para nada entrar en polémicas y menos ajenas. No sé, no opino", explicó Nicole Neumann despegándose de un tema que, efectivamente, no la involucra a ella.

"No tengo idea, la verdad que no lo conozco (a García Moritán), no sé la interna. La verdad que no podría opinar, pero bueno creo que sí, que siempre cualquier persona que elija primero a la familia, obviamente, es lo que está bien y es lo que haría yo también", respondió Nicole cuando le consultaron sobre la intensión de Roberto de cuidar y poner por delante a su familia.

Nicole Neumann declaró que iría a tomar un café con Pampita

Respecto a la consulta de uno de los periodistas sobre si iría a tomar un café con Pampita, si la modelo se lo pediría, Nicole dijo "Sí, obvio. Ya dije miles de veces que era más un tema de prensa que realmente algo que pasó. No hay nada".

"A ver, sí obviamente. Siempre es feo que alguien la pase mal y más con un tema familiar y cosas que duelen. Obviamente que no es lindo ver a nadie en ese momento", declaró Nicole Neumann respecto a si le conmovía todo lo que está transitando Pampita en estos momentos y así concluyó con la nota la modelo.

C.S.