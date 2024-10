Callejero Fino es reconocido en gran parte de la argentina por su aporte al movimiento RKT; y por su particular historia. El actual participante de Bake Off famosos compuso las primeras canciones que lo lanzaron a la fama mientras estaba en prisión domiciliaria.

Qué delito cometió Callejero Fino y por qué estuvo preso

El lunes pasado Callejero Fino logró debutar en televisión formando parte de Bake Off famosos. En el primer programa que se trasmitió por Telefe el artista eligió como parte de su inspiración uno de los momentos más importantes de su carrera, su show en el Luna Park. Además logró conmover a todos por la reflexión de su tiempo preso.

“Fue un momento bisagra de mi carrera. Nunca imaginé que iba a pisar ese escenario. Yo estuve con arresto domiciliario y anunciamos el Luna Park el día que me sacaron la pulsera”, explico con cierta emoción Callejero Fino mostrando sus cupcakes, varios miembros del programa, incluida la conductora Wanda Nara se conmovieron por la historia.

Por otro lado, Maru Botana que es miembro del jurado, quiso saber más de la vida del cantante, por lo que le terminó preguntando porque lo terminaron encarcelando. “No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar, y en situaciones en las que no tenía que estar”, explicó Callejero Fino.

En varias entrevistas el cantante contó que estuvo preso cerca de siete años. Según lo que el mismo expresó fue apresado por robo y pasó cinco meses en prisión. Para después lograr continuar su sentencia bajo arresto domiciliario, luego de varios meses logró obtener la libertar condicional, el día que anunció su concierto en el Luna Park.

En el programa de Andy Kusnetzoff ‘Podemos Hablar’ el cantante contó que no está orgulloso de su pasado: “Estuve preso. Lo cuento porque no es algo que me enorgullezca, pero es algo que sí me pasó. Estoy parado acá porque estuve preso por robo hace 7 años. Estuve en el penal durante 5 meses, luego estuve con la tobillera y ahora estoy libre”.

Cuando le preguntaron porque estuvo tanto tiempo preso Callejero Fino expresó: “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos”.

A pesar de saber que está preso por robo, aseguró que no se acuerda exactamente que hizo. “No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal. Y obvio que me arrepentí sin haberme hecho falta ir a la cárcel”, cerró Callejero Fino.