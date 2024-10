Wanda Nara regresó a vivir a la Argentina para tener nuevos desafíos laborales y uno de ellos es la conducción de Bake Off. La empresaria ya había debuto en ese rol con MasterChef y dejó en claro que estar frente a la pantalla es su pasión, que lo hace con gran profesionalismo. Sin embargo, se trata de un nuevo rol para ella y recientemente dio un paso en falso al revelar una definición en el concurso de pastelería, que fue previamente grabado.

Wanda Nara reveló quién queda eliminado de Bake Off

El 30 de septiembre Bake Off volvió a la pantalla con una emisión especial, ya que los participantes son famosos, que son juzgados por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana. En la primera semana de certamen ya quedaron eliminados Karina Jelinek, Javier Calamaro y Gastón Edul por no haber logrado cautivar a los jurados con sus preparaciones.

En este contexto, Wanda Nara fue una de las entrevistadas en el living de Susana Giménez el último domingo. La también empresaria habló de todo, desde su trabajo, su vida como mamá y su separación de Mauro Icardi. La interacción entre las mujeres fue muy espontánea y divertida. Una vez que terminó su paso por el estudio, la invitada no dudó en brindar una entrevista para el streaming que se realiza en paralelo al programa, que conducen los influencers Nacho Elizalde, Sofía Gonet “La Reini” y Pablo Agustín.

Fue el propio Nacho Elizalde quien entrevistó a Wanda, siendo que el joven es uno de los participantes de Bake Off. En un repaso de su visita al living, la interacción en vivo también contó con un análisis de la conductora sobre el certamen de pastelería. Fue en ese momento que se habría olvidado que el programa fue grabado en su totalidad, pero su transmisión no. En esta línea, en tono de broma indicó la tajante relación del participante con uno de los jurados, Damián Betular.

"Con Betular la tenés jodida para mí. Pero igual él safa diciendo que tu eliminación fue cuando él no estaba", lanzó Nara, dejando en shock a Elizalde. El joven reaccionó entre risas "No, no pasó". La conductora reaccionó de la misma manera. Ambos trataron de hablar en potencial sobre una supuesta eliminación, pero no hubo vuelta atrás. En ese momento, ambos decidieron terminar con la entrevista.

El clip se viralizó en las redes sociales de forma inmediata, y muchos usuarios festejaron la información al conocer que el influencer quedará fuera de competencia. Sin embargo, las críticas a la conductora fueron en gran cantidad debido a que reveló detalle importante del ciclo. Por el momento, se desconoce cuándo ocurrirá esto.