Wanda Nara la está rompiendo con su conducción en Bake Off Famosos. Ya van cuatro programas de éxito, y tres eliminados. Por eso, la modelo comparte sus mejores momentos en el set de la competencia pastelera. En esta ocasión, mostró la intimidad de su camarín, el día que L-Gante decidió pasear por los estudios y presentarse como invitado. Las redes sociales estallaron de emoción y las teorías comenzaron a surgir.

El camarín de Wanda Nara en Bake Off y el detalle acaparó toda la atención

En el programa del pasado jueves, se le dio una sorpresa a los aspirantes a pasteleros y emocionó a todos. Al hablar de amor y desamor, idas y vueltas, un famoso cantante le hizo compañía a Wanda. Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, fue a Bake Off Famosos como invitado de la conductora. Sin dudarlo, Nara lo presentó como “su mejor amigo”, pero no tardaron en llegar las preguntas sobre su relación y qué era lo que había ocurrido. En este contexto, la modelo decidió contar la verdad.

“Nos conocimos en una publicidad, él no le quiso cobrar a la empresa, después yo le devolví el favor participando en un videoclip y quedó muy buena amistad”, reveló. En este contexto, siguió: “Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho y nos dejamos de hablar y de ver”. Sin embargo, todos habían quedado con la duda de qué había pasado, por lo que ella contó: “Una fotito que se sacó con una persona muy famosa. A mí me pareció una traición a la relación y nos dejamos de hablar”.

Pero la cosa no quedó en su compañía en vivo, o en el fogoso beso que L-Gante se dio con Andrea del Boca. El cantante pasó todo el día con la modelo, y eso se supo gracias a un video que publicó Wanda Nara. En su cuenta secundaria de Instagram, compartió la intimidad de su camarín y cómo se prepara para Bake Off Famosos. Allí se encontraba Kenny Palacios, maquillando a la conductora, y detrás había un hermoso vestido, listo para ser usado.

El detalle que acaparó toda la atención y emocionó a las redes sociales fue quién la esperaba detrás. Con un conjunto blanco deportivo que, también, usó en vivo, aparecía detrás de ella L-Gante. El cantante la esperaba mientras usaba su celular, sentado en uno de los sillones que hay en la habitación. Ante esta aparición, los usuarios comenzaron a cuestionarse si realmente eran solo amigos, o si había una relación más profunda entre ellos.

Tanto Wanda Nara como L-Gante aclararon que ya no había algo romántico que los uniera. Sin embargo, su historia traspasó las barreras de lo íntimo y dio de qué hablar durante un largo tiempo. Muchos medios de comunicación y fanáticos todavía consideran que algo más podría ocurrir entre ambos, y ellos hacen lucir que es posible que el amor vuelva a florecer.

A.E