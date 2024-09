Wanda Nara subió una serie de historias a su cuenta de Instagram, en una de ellas se puede ver una foto subida de tono donde la empresaria aprovechó a contestar una pregunta sobre cómo se encuentra sentimentalmente. La próxima conductora de Bake Off dejó a todos con la boca abierta con la impactante imagen que utilizó para responder.

Wanda Nara

La foto subida de tono de Wanda Nara ara revelar su estado sentimental

A través de sus redes sociales, la empresaria le permitió a sus seguidores realizarle preguntas, muchas de ellas se relacionaron a la nueva temporada de Bake Off que conducirá por Telefe a partir del lunes a las 22 horas, pero hubo una que la relacionaron a su vida personal y su estado sentimental ya que se supo que Mauro Icardi estuvo hasta hace algunos días en el país.

Wanda Nara

“Cuál es tu estado sentimental hoy?”, consultó uno de sus seguidores, a lo que la Wanda Nara respondió con una foto subida de tono que sorprendió a todos. “Feliz”, fue el comentario que dejó la empresaria sin dar muchos detalles, pero dejando notar que se mantiene soltera como había indicado hace algunas semanas también por sus redes.

Wanda Nara

Las dudas surgieron luego de que en repetidas oportunidades se los vio pasar tiempo juntos en estas semanas que Mauro Icardi estuvo en el país. En un principio sorprendió la foto del jugador en la casa de la empresaria con sus hijos. Pero luego ambos fueron vistos cenando en un restaurant; y en un shopping juntos.

Mauro Icardi, Constantino y Benedicto Lopez

La realidad es que Wanda Nara aclaró en la presentación de Bake Off, el miércoles pasado, donde a varios periodistas les aclaró: “Somos familia, tengo la mejor relación… la verdad no me gusta tener problemas con mi familia y, cuando los hay o los hubo, los arreglo adentro de casa como debe ser”.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La empresaria no ignoró las constantes preguntas sobre su situación sentimental con Mauro Icardi. La conductora fue contundente con su respuesta. Todo se calmó luego de que el futbolista mostrase que ya se fue del país para seguir con su temporada en el país turco donde pertenece al Galatasaray.

Durante la misma entrevista que aclaró que su sentimientos no estaban conectados con la llegada de Mauro Icardi, Wanda Nara habló de su nuevo proyecto como conductora. “Tengo la fecha y el día de estreno de Bake Off Famosos. Arrancamos ya, este lunes, por esta misma pantalla de Telefe a las 22”, explicó emocionada por esta nueva apuesta televisiva.

VDV