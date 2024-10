Wanda Nara y Callejero Fino protagonizaron un picante momento de baile, en medio del programa Bake Off Famosos. Esto fue luego de que el cantante de RKT se coronara como el pastelero con mejor lemon pie de la prueba técnica. Ante esto, los usuarios decidieron consultarle a Jessica Belén, la pareja del artista, que opinaba al respecto. La joven dio un descargo en sus redes sociales, donde le habló específicamente a Wanda Nara.

El descargo de la novia de Callejero Fino sobre el coqueteo con Wanda Nara en Bake Off

El pasado martes, 1 de octubre, fue un gran día para Callejero Fino. El cantante se consagró como el mejor pastelero gracias a su lemon pie, y a las 12 galletas lunettes. Sin embargo, protagonizó un gran momento con Wanda Nara, luego de que lo felicitaran por su pastel. La empresaria le había revelado que comenzó a escuchar canciones de RKT, y le pidió una colaboración musical. "¿Te querés sumar a mi tema? Si no te gusta me ayudas y le cambias una parte". Callejero no tuvo el sí fácil y dijo que le gustaría conocer más antes de participar.

Finalmente, el jurado, conformado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, eligió a "Pastelero Fino" como el mejor lemon pie. Ante esto, el artista se dirigió a la conductora y le recordó que debían hacer una colaboración. Entre risas, Wanda reveló los nervios de cantar en vivo por lo que le propuso bailar. Este momento fue detectado por las redes sociales, quienes aseguraron que Nara estaba coqueteando al cantante.

No se tuvo que esperar mucho tiempo para que la pareja del artista reaccionara. En sus redes sociales, sube bastantes fotos con su esposo, orgullosa de los logros que él tiene. Sin embargo, esta vez decidió hablar sobre la actitud de Wanda Nara. Jessica publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde comenzó: “Yo estoy leyendo todos sus mensajes y comentarios en los que me etiquetan. La verdad es que se pasan, me hacen reír un montón”.

De esta manera, pidió a sus seguidores: “No sean tóxicas, se los pido por favor". Sin embargo, se dirigió a Wanda Nara y lanzó picante: "Igual, ojo con ese guachito que es mío. Si lo tocás te arranco las mechas. No, mentira. Paz y amor”. Finalmente, cerró: “Nada, gente, no se estresen. Es show. La conocí a Wanda, es súper simpática. Así que nada, no sean tóxicas, se los pido por favor”.

Callejero Fino y Jessica Belén están juntos hace más de nueve años, y comparten un niño. Durante su presentación en el Estadio Luna Park, en el 2022, el cantante subió a su pareja al escenario y le pidió matrimonio ante miles de personas. La pareja suele mostrar el cariño y orgullo que se tienen mutuamente. Además, comentan las fotos del otro de manera tierna y cómplice. Por eso, Jessica decidió aclarar la situación para que los usuarios se tomen en broma el coqueteo que hace Wanda Nara.

En Bake Off Famosos, Callejero Fino es uno de los que más sorprendió por sus capacidades pasteleras ocultas. Ya van tres programas donde se lleva halagos del jurado, quienes lo esperan ver en la final.

A.E