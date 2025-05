Wanda Nara, escrachada por su exempleada: "Trabajé en su casa y nunca me pagó"

Wanda Nara enfrenta un nuevo escándalo laboral. A los problemas judiciales por su divorcio con Mauro Icardi en Milán y la demanda de su ex empleada Analía Alvarado en Argentina, se suma ahora la denuncia pública de Ailén Salvático, una joven argentina radicada en Italia que afirma haber trabajado para la mediática sin recibir el pago correspondiente.

Wanda Nara fue escrachada por un ex empleada de Italia

En una entrevista brindada al ciclo Mujeres Argentinas, Salvático relató su experiencia en la residencia que Wanda posee en Lago Di Como. Según su testimonio, la contratación fue informal, rápida y terminó de manera abrupta y sin explicaciones. “Me hizo una propuesta laboral, trabajé en su casa limpiando, y no me pagó. Fue cuando arrancó la separación con Mauro, en medio del conflicto con la empleada que tenían allá”, contó.

La joven contó que conoció a Wanda mientras trabajaba en un bar de temporada en Italia. “La atiendo y me comenta que estaba buscando a alguien de confianza. La madre estaba con ella y me decía: ‘Qué suerte que tenés, vas a trabajar con Wanda’. A mí me habían advertido: ‘No le digas que sí, porque no te va a pagar’. Y terminé aceptando”.

Wanda Nara escrachada por Ailen Salvático.



El trabajo, según explicó, fue precario desde el inicio. “Ese día me dijo que haga lo que pueda. Me hizo recorrer la casa, empecé a ordenar y limpiar, pero no había productos de limpieza. Me pidió que limpiara los balcones. Le dije que no tenía una escoba y la aspiradora no funcionaba porque estaba sin batería”, relató con frustración.

“Ella no me pagó y cuando volví a su casa, como habíamos arreglado, ella se había ido a su casa de Milano”, relató Selvático, quien explicó que la propuesta laboral terminó “en la nada” porque después Wanda se fue a Francia y a Turquía y no volvió más.

Wanda Nara.

“La llamé, le escribí por WhatsApp, y me respondió con un emoji de vergüenza, diciendo que no estaba. Quedó en avisarme, pero no volvió más”, aseguró.

La denuncia pública se suma a otros conflictos legales que enfrenta Wanda Nara, especialmente en el plano laboral. Las declaraciones de Ailén Salvático ponen nuevamente en debate el trato que la empresaria da a sus empleadas y la informalidad de sus contrataciones.