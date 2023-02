Wanda Nara estaría obsesionada con la chica con la que Icardi se habló por tres meses

Wanda Nara y Mauro Icardi le pusieron un punto final a la relación el año pasado, pero las idas y vueltas entre ellos siguen vigentes. Es que si bien parecía que ambas partes habían seguido adelante con sus vidas, Wanda continúa estando muy pendiente de lo que hace el futbolista.

Esta actitud de la empresaria se vio reflejada cuando se descubrió que stalkeaba periódicamente a Cande Lecce, una argentina que se hablaba con Icardi, mirando las historias que la joven subía a cada rato.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

Lecce confesó ser una de las chicas con las que el jugador del Galatasaray mantenía conversaciones por Instagram, luego de sentirse ofendida por el trato que recibió Rocío Galera, quien estaba en su misma situación por parte de Icardi. Es que este la ninguneó, la tildó de “minita” y juró que eran chats falsos. Por eso, Cande Lecce habló con Juan Etchegoyen para dar su punto de vista y contar su experiencia.

“Yo no iba a decir nada pero me causó mucha indignación cómo salió a hablar de una chica esta semana”, lanzó la joven, explicando que no le pareció justo la manera en la que el futbolista trató a Galera. “Lo que mostré es que había un interés de su parte, no somos todas minitas”, sentenció, revelando que Icardi la bloqueó luego de hacer públicas sus conversaciones.

Los chats entre Mauro Icardi y Cande Lecce.

Cande continuó dando detalles y, aunque aseguró no haberse contactado con Wanda para hablar de la situación, parece que la empresaria la tiene entre ojo y ojo.

Las pruebas de la obsesión de Wanda Nara

Durante el programa Mañanísima, Pampito aseguró que la mediática se obsesionó con la joven. “Para qué le ve las historias a Cande Lecce? Wanda está buscando protagonismo, que hablen de ella a un precio bajísimo”, compartió el panelista Mariano Berón, criticando fuertemente a Nara e Icardi y la falta de cuidado que están teniendo por su familia, ya que el circo mediático puede meter en problemas a sus hijos en el colegio o en otros ámbitos de su vida social.

Los periodistas continuaron cuestionando la actitud de Wanda y explicaron que está stalkeando a estas mujeres solamente para que hablen de ella en los medios. “Podés ver las historias desde una de las tantas cuentas truchas que tenés vos o tus amigos pero, si vos ves las historias, sabés que vamos a hablar. No espera un minuto a que suba el post que ya le está viendo las historias”, analizaron.

