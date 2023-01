Wanda Nara rompió el silencio tras los rumores de romance con Keita Baldé: "Tonterías"

Es de público conocimiento que el paparazzi español Jordi Marti, asegura que Wanda Nara y Keita Baldé tuvieron un romance, motivo por el cual Mauro Icardi salió a desmentirlo públicamente en sus redes, al igual que el protagonista y su reciente esposa.

Sin embargo, faltaba la palabra más buscada, la de Wanda Nara. En diálogo con "LAM", la empresaria se refirió por primera vez al escándalo en el que se la involucra por haber tenido encuentros con el excompañero de Mauro Icardi.

Ante la pregunta de Alejandro Castello sobre la veracidad de su romance con el jugador del Arbucias, la hermana de Zaira Nara fue tajante: "No tengo nada que aclarar. Las tonterías no se aclaran". De esa forma dejó en evidencia que todo lo que se dijo no es cierto.

Previo a su escueta declaración sobre el tema, Wanda manifestó que se quería ir rápido a su casa ya que sus hijos la estaban esperando. Cabe recordar que la modelo fue interceptada en su auto, luego de ir al teatro con su hermana, mientras esperaban el pedido de comida rápida que hicieron desde su vehículo.

Las hermanas Nara con Guillermo Francella en el teatro.

Mauro Icardi aclaró por qué borró las publicaciones en las que desmintió la infidelidad de Wanda Nara

Luego de ver que sus declaraciones se hicieron virales, Mauro Icardi decidió eliminar los posteos que hizo en torno a este tema. Aunque cabe destacar que lejos de arrepentirse de haber contado su verdad, lo hizo por otro motivo que él mismo explicó.

"Borré las historias porque ya las levantaron de todos lados y para no seguir haciéndole publicidad a los Papparachis. Porque seguramente ahora inventan que me arrepentí", expresó el jugador del Galatasaray.