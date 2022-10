Wanda Nara fue acusada de robo en la casa de Tamara Báez: "No sé cómo..."

Wanda Nara y L-Gante están involucrados en un nuevo escándalo y denuncia.

Tamara Báez, ex pareja del músico, denunció que la empresaria y el cantante ingresaron a su propiedad y se llevaron un auto y algunas pertenencias de su guardarropa.

Pero a pesar de las pruebas que presentó el abogado de Báez, Wanda Nara estalló cuando la acusaron de este hurto y habló con Maite Peñoñori en Intrusos sobre esta polémica.

"No sé cómo se les puede ocurrir una cosas así. Evidentemente, al que se le ocurra, es porque está en su ser hacer una cosas así. Lo único que te puedo decir es que ayer grabé hasta muy tarde. Me la crucé a Lizy en la grabación, que es alguien que lo puede confirmar", le dijo a la periodista.

Luego, Wanda Nara reveló que conoce la casa de Tamara Báez y L- Gante, pero no fue ese día a la propiedad. "Conozco ese lugar porque estuve varias veces en otras oportunidades, pero la verdad es que está muy lejos de mí hacer una cosa así", disparó.

El video de Tamara Báez que involucra a L-Gante y Wanda Nara

Tamara Báez desató el escándalo cuando subió un video en sus redes sociales demostrando las falta de ciertos objetos en su casa.

"Faltan zapatillas, ¿qué onda? ¿Andan en atrevidos? Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas, ¿qué onda?", dijo la rubia en su Instagram.

Luego, estalló en llanto sobre lo sucedido e hizo su descargo. "No me importa que me vean así pero tengo mucha bronca y están siendo super injustos conmigo porque la vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da. Yo tengo que estar bien por mi hija, estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra persona hacé tu vida, no me rompas las bolas. 'Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío? ¿A qué?", dijo.