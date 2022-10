Tamara Báez rompió en llanto al enterarse que L-Gante habría entrado a su casa a llevarse sus cosas

La separación de L-Gante y Tamara Báez sigue dando de qué hablar. Tras la polémica por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común, salió a la luz un lamentable episodio que vivió la influencer al volver a la casa del country de zona Oeste.

"Pum! Vengo acá a buscar un poco de ropa, faltan zapatillas, ¿qué onda? ¿Andan en atrevidos? Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas, ¿qué onda?", expresó Tamara Báez mientras filmaba un video para mostrar que le faltaba calzado y que el garage estaba vacío, aunque allí encontró una bicicleta que aseguró que no sabe de quién es.

Tamara Báez.

"Hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre", sentenció la mamá de Jamaica. Y como si eso fuera poco, la influencer se animó a filmarse llorando para manifestar cómo se siente tras volver a su casa y encontrarla en esas condiciones.

"No me importa que me vean así pero tengo mucha bronca y están siendo super injustos conmigo porque la vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da. Yo tengo que estar bien por mi hija, estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra persona hacé tu vida, no me rompas las bolas. 'Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío? ¿A qué?", esas fueron las palabras de Tamara.

La respuesta del abogado de L-Gante ante las acusaciones de Tamara Báez

Alejandro Cipolla es el representante legal de L-Gante y se hizo eco de las acusaciones en contra de su cliente, por lo que se comunicó con "Intrusos" donde estaba haciendo su descargo el abogado de Tamara Báez. Allí, Cipolla aseguró que el cantante no se llevó los vehículos de la casa de su expareja.

Pero eso no es todo, también acusó a la mamá de Jamaica de impedirle el contacto a L-Gante con su hija y les recomendó a Tamara y su abogado, que hagan la denuncia por la desapariciones materiales que hubo en su casa.