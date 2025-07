El escándalo por la filtración del video íntimo de Mauro Icardi sigue generando repercusiones. En las últimas horas, Ángel de Brito reveló en su programa de streaming en Bondi la reacción de Wanda Nara, quien fue señalada como posible responsable de difundir el material grabado por el propio futbolista en 2021.

“El video es real. Lo grabó Mauro. Él mismo reconoció que es suyo y que lo envió en 2021 a Wanda, cuando estaban separados físicamente”, aseguró el conductor. Según se supo, Icardi habría iniciado acciones legales y ya instruyó a sus abogadas para enviarle una carta documento a su ex, madre de sus hija

Wanda Nara habló sobre las acusaciones de que filtró el video íntimo de Mauro Icardi: "Que lo demuestre"

Sin embargo, la empresaria no se quedó callada. Desde Europa, donde está de vacaciones, Wanda Nara respondió a las acusaciones con una frase directa y desafiante: “Jajaja, ya no sabe más ya de qué acusarme. Que lo demuestre. Yo no mandé nada”, expresó a través de un mensaje privado que De Brito leyó al aire.

Mauro Icardi - Wanda Nara

El escándalo no solo dejó expuestos los conflictos no resueltos entre Wanda e Icardi, sino que reavivó viejos episodios vinculados a su separación y los conflictos judiciales por la tenencia y manutención de sus hijas. En paralelo, la China Suárez —actual pareja del futbolista— también se refirió al tema y fue contundente: “Es un delito”, escribió en redes, mostrando su enojo por la viralización del material.

Además, Wanda sumó más polémica al publicar y luego borrar un tuit donde cuestionaba el avance del divorcio, asegurando que la Justicia italiana se había declarado “incompetente” y que Mauro estaría retrasando el trámite de forma intencional. El mensaje fue borrado, pero quedó capturado por los medios. Panelistas como Angie Balbiani interpretaron que “o era una mentira o se dio cuenta de que no le convenía”.

Wanda Nara - Mauro Icardi

En medio de un presente personal agitado y un frente mediático encendido, Wanda Nara vuelve a ser noticia sin quererlo. Aunque esta vez, su respuesta fue tan breve como filosa tras el video íntimo de Mauro Icardi.

AM