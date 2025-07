En medio del conflicto que no termina, Mauro Icardi, Wanda Nara y su hogar en Turquía vuelven a ser noticia. Esta vez, por una contundente decisión que el futbolista tomó respecto a las pertenencias que su expareja y los hijos de ella dejaron en Estambul.

El periodista Pepe Ochoa reveló, en SQP, que el delantero del Galatasaray planea donar gran parte de los objetos personales de Wanda que quedaron en su poder. La medida abarca no solo elementos de la conductora, sino también ropa, calzado y juguetes de los hijos varones que la empresaria tuvo con Maxi López.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Mauro Icardi dona la ropa que Wanda Nara y sus hijos dejaron en Turquía: "Hay dos fundaciones que recibieron un mensaje"

Según explicó Pepe Ochoa, Mauro Icardi ya inició contacto con dos organizaciones benéficas en Turquía: Koruncuk Vakfı y Foster Care. A través de un mensaje, el jugador les comunicó su voluntad de entregarles una serie de artículos que pertenecen a Wanda Nara y a los niños. “Hay dos fundaciones, Koruncuk Vakfı y Foster Care, que recibieron un mensaje de Mauro Icardi diciendo que quería donarles parte de la ropa de Wanda y de los hijos varones”, afirmó Ochoa al aire.

De acuerdo con el periodista, el argumento del futbolista es claro: “La excusa es, ‘acá ya no vive nadie, no van a volver, hay muchas cosas y no sobra el espacio, entonces todo lo que tengo lo voy a donar’”. En ese contexto, Icardi habría decidido separar los objetos por tipo y destinatario: “A Koruncuk va a donar la ropa de los niños, calzados y algunos juguetes, y a Foster Care va a donar ropa de Wanda, sus cosas más valiosas, y varias carteras”.

La iniciativa tomó por sorpresa al entorno de Wanda y generó múltiples reacciones en las redes, ya que la empresaria no habría dado autorización alguna para desprenderse de sus pertenencias, muchas de ellas de alto valor económico y sentimental. Ochoa además sumó que esta acción no involucra de ninguna manera a la China Suárez, quien disfruta de sus vacaciones familiares en Turquía: “La China no tiene nada que ver con esta idea; fue pensada e ideada exclusivamente por el señor Mauro Icardi”, subrayó.

Además de las carteras y prendas de vestir, se incluirían otros efectos personales que aún se encuentran en la residencia donde la pareja vivió durante el contrato del delantero con el club turco. La decisión, presentada como una colaboración solidaria, también es interpretada como un gesto cargado de simbolismo y tensión.

Mauro Icardi y Wanda Nara con sus hijos

De esta manera, y en un nuevo capítulo de su historia con Wanda Nara, Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no por su carrera futbolística en Turquía, sino por una elección personal que podría reconfigurar su vínculo con la madre de sus hijas y los hijos de su expareja.

MVB