Wanda Nara es tendencia en las redes sociales por sus increíbles fotografías en paradisíacos lugares de Europa. Acompañada de L-Gante, a quien fue a ver a Mallorca, la modelo comenzó una gira por Italia y España, donde disfruta de las playas, los tragos y la moda. Sin embargo, mientras vive su vida al máximo, desafía a la Justicia Argentina en medio de su guerra con Mauro Icardi, por la tenencia de Francesca e Isabella, sus hijas. La conductora desobedeció y podría causarle graves problemas.

Las vacaciones de Wanda Nara y L-Gante

La desobediencia de Wanda Nara que podría causarle problemas en la Justicia

Wanda Nara viajó a Mallorca para disfrutar de unos días llenos de música y moda. Allí, se reencontró con L-Gante con quien vivió una escapada románica tras su separación. Esta situación la volvió a poner en el ojo mediático, mientras era acusada de haber filtrado el video íntimo de Mauro Icardi. La modelo comenzó a ser protagonista de comentarios y rumores, pero decidió ignorarlos a todos y vivir los días a mil con el cantante.

Sin embargo, en la Argentina, se quedaron sus hijas, quienes son foco de atención y guerra entre los dos mediáticos. Por la tenencia de Francesca e Isabella, se desató una fuerte batalla legal entre Icardi y Nara, quienes no dudan en apuntarse y pelearse por diferentes medios. En las últimas horas, en Mujeres Argentinas (eltrece), Gustavo Méndez dio a conocer una grave falta de Wanda, que podría causarle problemas en la Justicia y habría desafiado su suerte.

“Wanda Nara le pidió al juez Hagopián poder viajar por trabajo durante cinco días al exterior, desde el 21 al 27. Hoy es 30, esto está firmado en la Justicia. Ella no regresó, y me dicen que volvería con L-Gante el 4 de agosto”, reveló el periodista. En este contexto, contó que la modelo dejó a las menores a cargo de su abuelo, Andrés Nara, ya que su hermana y su mamá también se encontraban de vacaciones durante estos días. Esta desobediencia podría ponerla en riesgo frente al pedido de la tenencia, ya que no cumplió con sus fechas de regreso como había prometido.

Wanda Nara se puso en el ojo de la tormenta mediática, y los comentarios en su contra no tardaron en aparecer. Muchos cuestionaron su rol como madre responsable, mientras que sus seguidores la defendieron frente a esto. Por su parte, a su guerra legal y mediática, se le sumó la denuncia de Mauro Icardi por haber filtrado el video, y las críticas sobre lo ocurrido alrededor el futbolista. La modelo mantiene el silencio en las redes sociales y los medios de comunicación, y comparte las mejores postales de sus días con L-Gante.

