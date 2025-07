Indiana Cubero y Helena Otamendi son de las primas más unidas del mundo del espectáculo. Ambas son fanáticas de la moda y las actividades en la ciudad. Si bien se permiten conectar con la naturaleza, ambas optan por vivir juntas eventos exclusivos e importantes presentaciones. Es así como se convirtieron de las it girls favoritas de los usuarios, demostrando de, cuando se unen, pueden marcar importantes estilos. En las últimas horas, disfrutaron de una noche de chicas, donde lucieron un match de looks rockeros.

El look match rockero de Indiana Cubero y Helena Otamendi

La moda une a diferentes influencers y familias que encuentran su pasión en ella. Indiana Cubero busca la comodidad del atuendo, remarcando la juventud y lo canchero de cada outfits. Por su parte, Helena Otamendi opta por ir a una elegancia llamativa, siguiendo con un estilo muy vinculado a su música y a su pasión por subirse a los escenarios. Sin embargo, las primas se unen siempre que pueden para disfrutar de salidas juntas, y matchear con las mejores tendencias de la temporada.

En los últimos días, y lejos de su mamá Nicole Neumann y sus hermanas, Indiana aprovechó las salidas nocturnas para volver a reencontrarse con su prima. De esta manera, Helena y Gege Neumann invitaron a la joven a una "girls' night". Para el mismo, decidieron ir a un reconocido club de Buenos Aires, donde se presentan diferentes bandas para mostrar su música. Ellas decidieron ir a escuchar un poco de rock nacional, y se vistieron para la ocasión.

Indiana y Helena optaron por hacer un match de looks, luciendo el abrigo ideal para los estilos rockeros. Ambas optaron la campera de cuero en diferentes diseños. Mientras que la de Cubero era lisa con relieve en las mangas, la de Otamendi contaba con algunos cierres y completamente negra. Además, se diferenciaron en los pantalones, si bien ambas eligieron colores oscuros. La hija de Nicole fue por un gris más claro, llamando la atención y alejándose del negro clásico. Por su parte, la hija de Gege rompió con la monotonía del total black con un cinturón de diferente textura que llamó la atención de todos.

Los expertos fashionistas y fanáticos de la moda no tardaron en hacer notar esta decisión de ambas primas para una noche divertida y única. Indiana Cubero y Helena Otamendi son de las influencers jóvenes más importantes del último tiempo, que no dudan en remarcar sus estilos diferentes. Sin embargo, en ocasiones, coinciden con algunos looks y demuestran que hay tendencias que valen la pena mantener en todas las temporadas.

