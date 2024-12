La polémica pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa en juicio. Sin embargo, en las últimas semanas, la modelo realizó un viaje junto a L-Gante, y sus hijos varones: Valentino, Constantino y Benedicto. Durante el mismo, y a su vuelta, sus hijas mujeres se quedaron con su padre. En ese contexto, la modelo compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde se ve un detalle que revelaría el vínculo que tienen con la China Suárez.

Los hijos de Wanda Nara

Wanda Nara compartió una imagen de sus hijas y un detalle revelaría que estaban en la casa de la China Suárez

Una videollamada con sus hijas fue suficiente para que los seguidores comenzaran a ver el rol que cumple la China Suárez en todo esto. Wanda Nara compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde charló con Francesca e Isabella Icardi, quienes están al cuidado de su padre, Mauro Icardi. Sin embargo, en la imagen se mostró un inédito detalle que mostró que se encontraban en la casa de Pilar de la actriz y enemiga de su madre.

Wanda Nara, Francesca e Isabella Icardi, y la China Suárez

Juariu volvió con todo a las redes sociales, y compartió todo lo que notó de esa llamada. En la foto, las menores aparecían en un jardín con un cerco blanco de fondo, que fue relacionado con fotos anteriores de Suárez. “Videollamada con las hijas y pienso que las nenas estarán en la nueva casa de Mauro. Es muy fuerte, pero si mi ojo no me falla (cosa que no me sucede) creo que por mis investigaciones es en la casa de la China”, aseguró la panelista.

Las pruebas que encontró Juariu

A partir de ahí, inició una serie de comparaciones para fundamentar su teoría. A partir de las fotos de la cerca, pudo enganchar que se trataba de la propiedad de en Chacras de Murray, Pilar, la misma que se está vendiendo. Ante esto, compartió una postal de la China posando en su quincho, donde el techo de tejas con estructura metálica verde y el piso de cuadros blancos y negros captaron su atención. “Los pisos” y “El techo”, escribió la Juariu, marcando las similitudes en todas las fotos.

Las pruebas que encontró Juariu

Las pruebas que encontró Juariu

“A ver si entiendo: Mauro llevó a las niñas a la casa de la China Suárez y las nenas hicieron videollamada con Wanda desde ahí. ¡No lo puedo creer!”, cerró y sorprendió a sus seguidores. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y no se paró de comentar al respecto. Wanda Nara no se pronunció, ni dio explicación; como tampoco los otros dos involucrados. A pesar de esto, sus hijas continúan con su padre, y el juicio avanza.

A.E