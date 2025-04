Caras Women’s Day, organizado por la revista CARAS y que contó con el main sponsor de Lidherma, reunió a algunas de las mujeres más destacadas del país en una tarde inolvidable en Chana, Puerto Madero. Conducido por la elegante Agustina Casanova y amenizado por la DJ Daniela Urzi, esta jornada no solo brilló por sus paneles temáticos sobre empoderamiento femenino, sino también por los looks espectaculares de sus protagonistas.

Las presencias artísticas de Lucy Mattos y Patricia Triventi, junto con cada asistente, deslumbraron con un estilo único. Aquí te contamos cómo se vistieron las estrellas de este evento y qué temas inspiradores marcaron la tarde.

Mabby Autino, Julieta Poggio, Agustina Casanova, Daniela Urzi, Panam y Jimena Monteverde

De Julieta Poggio a Panam y Agustina Casanova, todos los Looks del Caras Women’s Day

Agustina Casanova, en su rol de conductora y moderadora, capturó todas las miradas del Caras Women's Day con un vestido al cuerpo con escote en V y corte sirena que la hizo resaltar por su elegancia. Su vestido fue diseñado por Marcelo Zanek. Lo acompañó con unos exclusivos zapatos Ricky Sarkany, unos directos y elegantes aros Swarovski, y otros brazaletes y joyas que la hicieron brillar.

Agustina Casanova

Agustina condujo el evento

Su maquillaje estuvo a cargo de Meli Sklar quien eligió sombras doradas, labios rosados y un contorno definido para otorgarle mayor presencia a su semblante. Por otro lado, su peinado estuvo a cargo de Cristina Cagnina de Cerini Beauty.

Daniela Urzi, la DJ que puso el ritmo, optó por un vestido con estampado militar de la firma californiana Rick Owens, al que combinó con unos cancheros y elegantes borcegos que terminaron por coronar su look. Su estilo urbano y enérgico acompañó una velada donde el arte y la música se fusionaron con las historias de las panelistas.

Daniela Urzi

Laura Franco, conocida como Panam, trajo su alegría con un increíble look total pink, que constó de un vestido en color rosa bebé con flecos y encaje. En cuanto a su beauty look, llevó su imponente melena rubia planchada y prolija, la encargada de crear su peinado fue Bebe Sanders, mientras que su make up estuvo a cargo de la maquilladora profesional Gladys Andrade. Esta última eligió utilizar como inspiración los tonos del vestido y así logró crear un maquillaje en tonalidades neutras y rosadas.

Panam

En sintonía con el look de Panam, Julieta Poggio deslumbró con vestido strapless corto en color rosa y con lentejuelas. En el mismo panel que la referente infantil, compartió cómo su paso por Gran Hermano impulsó su carrera como modelo e influencer, mostrando su ascenso imparable. La cantante que recientemente debutó en el Lollapalooza con su banda "Zoom" llevó para el glamouroso evento de la Revista CARAS un vestido de Verónica de la Canal con glitter y moños, acompañado de unas exquisitas joyas de Pandora, entre las que se destacaron unos aros de plata en forma rectangular, un delicado brazalete con dijes y anillos. Su voluminoso peinado con movimiento fue gracias a Mauro de Brito y su estilismo de Lucas Mata.

Julieta Poggio

Julieta Poggio

Araceli González rompió con el tono monocromático que invadió el evento y se volcó a un radical look total black. Llevó unos pantalones al cuerpo cromados negros al que sumó un jersey del mismo color y finalmente encima un abrigo estilo bata de color negro simil cuero. La actriz estuvo presente en el panel "El poder de reinventarse y salir de la zona de confort", habló de su éxito con G.aracosmetics, mostrando cómo transformó su carrera con valentía y visión.

Araceli González

Araceli González

Cale Ruggeri apostó por un outfit ultra barbie girl con el que capturó todas las miradas. La joven de 33 años se lució con un vestido con flecos en su pollera y un corset al cuerpo con escote en V diseñado por Pucheta Paz que conformaba una misma pieza con su falda. Sobre sus pies un increíble calzado con brillos de Ricky Sarkany en armonía con el resto del look.

Cale Ruggeri

Cale Ruggeri

La encargada de crear su estilo fue Giuli Guagnini, mientras que quien diseño el look de su cabello fue el peluquero Rodri Mesina. Este último le realizó un peinado sencillo pero glamouroso que constó de un lacio con puntas onduladas que exhibían su trabajado balayage. Finalmente para su make up lució un beauty look en tonalidades claras hecho por Celeste Uria.

La influencer se apersonó en el segundo panel, en donde compartió su experiencia con Ruggeri Bags, un emprendimiento familiar que refleja su espíritu creativo y emprendedor.

Jimena Monteverde lució un elegante conjunto que constó de un pantalón de vestir tipo palazo en color blanco, una delicada blusa rosa bebé y finalmente el ítem tendencia que marcó su impronta de emprendedora innata, el blazer con hombreras. Este ejemplar cuenta con una fina pedrería incrustada a lo largo de la tela que contrasta a la perfección con el interior del saco el cual carece de glitter.

Durante "El poder de reinventarse y salir de la zona de confort", Jimena Monteverde narró sus 18 años como cocinera, desde sus inicios con Jorge Guinzburg hasta su rol en Almorzando con Mirtha Legrand.

Jimena Monteverde

Jimena Monteverde

Durante el encuentro, las invitadas disfrutaron de Sidra Reggia, que le dio al evento un toque de frescura y sofisticación. Además de que, el detalle especial fue un abanico de Maldivas Abanicos, una obra única que fascinó a cada invitada y celebridad presente. Asimismo, la magia visual de Caras Women's Day estuvo a cargo de Mirna Deco, cuya creatividad y talento en el arte de los globos transformaron el espacio en un escenario de ensueño.

La tapa por el Caras Women’s Day: el back

El Caras Women’s Day contó con diversos momentos especiales durante el evento. Uno de ellos fue cuando las celebridades participante posaron ante las cámaras de Federico de Bartolo, para ser parte de la tapa de la próxima edición de la revista.

En este sentido, la iluminación es clave para capturar momentos irrepetibles, y en el mundo de las celebridades, cada toma debe ser impecable. Por eso, la producción de Caras confió en MEGAFOTO y sus equipos Visico, asegurando una iluminación profesional en cada imagen de la producción de tapa que se realizó en el evento.

Momento de la producción para la tapa de la revista

"Para lograr una imagen impecable, usamos un set de iluminación portátil con flashes Visico y modificadores de luz de gran tamaño. Así garantizamos una luz uniforme y favorecedora para cada celebridad que posa para nuestra portada", explica Federico De Bartolo, editor jefe de Caras.

Pero en un evento de esta magnitud, la imagen va más allá de la fotografía estática. Para potenciar la generación de contenido, se montó un set exclusivo con luces LED de alto rendimiento, logrando una estética cuidada y profesional en cada entrevista y video.

Con más de cuatro puntos fotográficos, flashes potentes, modificadores de luz estratégicamente ubicados y un set LED para contenido digital, MEGAFOTO y Visico fueron clave para que cada toma refleje el glamour y la excelencia que define a Caras.

Además, la puesta técnica -sonido, iluminación y pantalla- estuvo a cargo de Nicolás Romero, quien estructuró y organizó la utilización de estas tres herramientas de gran importancia en el evento.

Caras Women's Day

Caras Women’s Day reunió a mujeres destacadas de diversos ámbitos profesionales para celebrar el empoderamiento y liderazgo femenino. Lidherma, marca líder en cosmética y cuidado de la piel, se sumó al evento como Main Sponsor y agasajó a cada una de las invitadas con un exclusivo set de su línea Hyaluronic 4D, que incluyó: Hyaluronic 4D Face cream, Hyaluronic 4D Serum, Hyaluronic 4D Cleansing Foam y Protector Solar UVA plus SPF 30. Con esta iniciativa Lidherma refuerza su compromiso con el bienestar y el cuidado de la piel.

Jimena Monteverde, Julieta Poggio y Panam

El Caras Women’s Day fue un espacio donde mujeres como Julieta Poggio, Panam, Araceli González, Jimena Monteverde, compartieron sus historias de éxito y superación. Los paneles, moderados por Agustina Casanova, abordaron temas como romper etiquetas y salir de la zona de confort, mientras Daniela Urzi, Lucy Mattos y Patricia Triventi sumaron ritmo y arte a una tarde que celebró el poder femenino en todas sus formas.

Fotos: Federico de Bartolo / Gabriela Cardu

