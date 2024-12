Wanda Nara brilló en la noche de los Martín Fierro de la Moda 2024, donde fue reconocida con el galardón a “Mejor Estilo en Conducción Femenina” por su participación en “Bake Off Famosos”. En un evento que estuvo marcado por la elegancia, la mediática compartió un emotivo discurso durante la transmisión de Telefe, donde no solo agradeció a quienes la acompañaron en su carrera, sino que también dejó un mensaje sutil, pero claro, para su ex pareja, Mauro Icardi.

Wanda Nara recitó un emotivo discurso con un mensaje para su ex pareja, Mauro Icardi

Al comenzar su intervención, Wanda Nara reconoció lo difícil que fue la competencia: "La terna muy difícil, la verdad. Mujeres increíbles que se visten increíbles", refiriéndose a sus rivales, como Juana Viale, Flor de la V y Verónica Lozano, todas figuras destacadas de la televisión argentina.

La conductora no tardó en agradecer a quienes considera pilares en su vida. Primeramente, le dedicó unas palabras llenas de cariño hacia Kennys Palacios, su estilista de confianza, a quien considero su “alma gemela”: "Ojalá todos tuvieran una persona como él, que es capaz de darlo todo y más para que yo me luzca".

También tuvo un reconocimiento especial para su actual pareja, Elián Valenzuela, presente en la ceremonia, a quien le dedicó el premio con un sincero agradecimiento. La pasión entre ambos fue evidente durante la alfombra roja, donde se mostraron más cercanos que nunca. Asimismo, no faltó un agradecimiento para su hermana Zaira Nara, quien, según Wanda, es “un tesoro” en su vida, una figura clave para su bienestar emocional y personal.

Pero fue el final de su discurso cuando la empresaria lanzó un mensaje directo que no pasó desapercibido. Citando a Mirtha Legrand dijo: "Sean muy felices, como dice Mirtha (Legrand) la vida es muy corta y hay que ser felices. Y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar". Sin mencionarlo explícitamente, este comentario parecía tener un claro destinatario: su ex esposo, Mauro Icardi, con quien sigue vinculada mediáticamente.

La velada estuvo llena de glamour y reconocimientos, concluyó con Wanda Nara reafirmando su presencia como una de las figuras más destacadas de la moda y la televisión argentina, mientras dejaba claro que, en su vida, la felicidad y el bienestar personal siempre son prioridad.

N.L