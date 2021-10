Wanda Nara le respondió a la China Suárez con un fuerte mensaje

En las últimas horas, la China Suárez decidió romper el silencio y compartió un extenso comunicado en sus redes sociales. La actriz de 29 años dio su verdad en medio del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara donde se desligó de la polémica.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, dijo Suárez haciendo referencia a que ella había sido "ingenua" en muchas oportunidades y que en muchas veces pecaba de inexperta.

Las palabras de la actriz calaron hondo y Wanda Nara no se quedó callada. Al poco tiempo de que la China hizo su descargo, la mediática le respondió con un contundente mensaje.

"De mi familia me encargo yo. De las putitas la vida misma (sic)", fue el fuerte mensaje que publicó en Instagram stories junto a unas imágenes en donde se la ve en diversas fotos con Icardi. "Fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas", aclaró Wanda, dando a entender que siempre se mostró con su esposo en contraposición a lo que quiso exponer Suárez sobre una aparente crisis.

El descargo de la China Suárez en donde apunta contra Wanda Nara

La China Suárez continuó con su descargo y, aunque sin nombrarla, sus palabras parecen apuntar a Wanda Nara.

"Caso contrario se sabría que no fui yo quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que, seguramente, deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y después saben bien esconder", escribió.

Luego continuó: "Como dicen ahora, ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa, en redes y menos con insultar con los mismos términos que te juzgaron en el pasado a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio".

